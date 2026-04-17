कोर्ट का सख्त रुख: 9 साल बाद भी नहीं दिया एक्सीडेंट का क्लेम, अब टेम्पो चालक को सीधे जाना पड़ा जेल

टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे क्रमांक-2 न्यायालय ने 15 फरवरी 2025 को फैसला सुनाया, जिसमें न्यायालय ने टेम्पों का बीमा नहीं होने के कारण आरोपी कुलदीप सिंह को 1 लाख 52 हजार 600 रुपए की चोट मुआवजा (क्लेम) राशि के तौर घायल के लिए अदा करने के आदेश दिया था।