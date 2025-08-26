तीन दिन बाद खुली कृषि उपज मंडी, सवा करोड़ रुपए का हुआ कारोबार

हिण्डौनसिटी। यूजर चार्ज के विरोध में व्यापारियों की प्रदेश स्तरीय कारोबार बंदी हड़ताल के खत्म होने से 3 दिन बाद कृषि उपज मंडी में नीलामी शुरू होने से रौनक लौट आई। सोमवार को विभिन्न जिसों के करीब चार हजार कट्टों की जिंसों की तुलाई होने से सून पड़े यार्डों में चहल पहल शुरू हो गई। मंडी करीब सवा करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। मंडी में व्यापारिक कामकाज शुरू होने से मंगलवार से जिसों की आवक में बढ़ोतरी हो रही है।