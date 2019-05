कितने सहज हृदय थे वे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री के होने के बाद भी आम कार्यकर्ता को विमान में साथ बैठाने में भी नहीं होती गुरेज,बृजमोहन बेनीवाल को चौधरी चरणसिंह हेलीकॉप्टर में साथ बैठा लाए हिण्डौन

How innocuous heart they were prime minister. Even after the prime minister, the common man was not even able to accompany the aircraft in the plane, Braj Mohan Beniwal was brought to Chaudhary Charan Singh Helicopter with Hindon