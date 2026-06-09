Karauli: 28 साल बाद लबालब हुए जगर बांध का जलस्तर घटा, 8 माह में 8 फीट पानी कम; डाउन स्ट्रीम में बहाव जारी

आठ माह बीतने के बाद भी बांध की डाउन स्ट्रीम से पानी का बहाव जारी है। बांध क्षेत्र के पास के निवासी नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष रहे दिनेश चंद सैनी ने बताया कि जलभराव के बाद से बांध की ओर से नदी में पानी की आवक हो रही है। पानी जगर नदी में कई किलोमीटर दूर बयाना मार्ग सडक तक पानी पहुंच गया है। इधर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का कहना कि बांध में 20 फीट से अधिक भराव होने पर वेस्टवेयर वॉल के फिल्टर पानी का सीपेज होता है। पानी का दबाव कम होने से सीपेज में धीरे-धीरे कमी हो जाएगा।