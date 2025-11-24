खुशखबर: राजस्थान के इस जिले में तीन नई पंचायत समितियों की मिली सौगात, अब होंगे 11 प्रधान

फोटो पत्रिका
हिण्डौनसिटी (करौली)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने करौली जिले को बड़ी प्रशासनिक सौगात देते हुए तीन नई पंचायत समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नवसृजन के बाद अब जिले में कुल 11 पंचायत समितियां होंगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बालघाट, कुड़गांव और शेरपुर-सूरौठ को नई पंचायत समितियों का दर्जा दिया गया है। इससे जिले की 309 ग्राम पंचायतों का संचालन अब 11 पंचायत समितियों के माध्यम से होगा। जबकि वर्तमान में जिले में करौली, हिण्डौन, टोडाभीम, सपोटरा, मासलपुर, श्रीमहावीरजी मंडरायल, नादौती 8 पंचायत समितियां हैं। हाल ही में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व नवसृजन में 72 नई ग्राम पंचायतें बनाने के बाद जिले में बालघाट, शेरपुर-सूरौठ और कुड़गांव को नवीन पंचायत समिति के मुख्यालय का दर्जा दिया गया है। नई समितियों के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पंचायत समितियों के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी। अब नई समितियों के गठन से स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को अधिक अधिकार मिलेंगे और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
पंचायत समिति के पुनर्गठन व नव सृजन में जिले नादौती व मासलपुर पंचायत समिति में पूर्ववत रही हैं। हालांकि दोनों में क्रमश: 7 व 8 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया गया है। वहीं कुड़गांव, बालघाट व शेरपुर-सूरौठ पंचायत समिति बनाने के लिए हिण्डौन, करौली, मंडरायल, टोडाभीम, सपोटरा व श्रीमहावीरजी में पुनर्गठन हुआ है।
शेरपुर-सूरौठ पंचायत समिति का संयुक्त नामकरण करौली और हिण्डौन विधानसभा क्षेत्र को साधने की सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों अनुसार हिण्डौन उपखंड क्षेत्र में करौली व हिण्डौन विधानसभा क्षेत्र गांवों से सूरौठ और शेरपुर की ओर से पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की दावेदारी की जा रही थी। अधिसूचना में दोनों क्षेत्रों की 24 ग्राम पंचायतों को शामिल की शेरपुर-सूरौठ संयुक्त नाम से पंचायत समिति घोषित की है। इससे उपतहसील शेरपुर में ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। वहीं स्वतंत्र दर्जा नहीं मिलने से सूरौठ क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है।
पंचायत समिति के पुनर्गठन व नवसृजन से जिले में पंचायती राज की नई तस्वीर बन गई है। इसके तहत अब जिले में करौली, हिण्डौन, टोडाभीम, सपोटरा, मासलपुर, श्रीमहावीरजी मंडरायल, नादौती, बालघाट, शेरपुर-सूरौठ व कुड़गांव पंचायत समिति होंगी।
|पंचायत समिति
|ग्राम पंचायत
|मंडरायल
|29
|टोडाभीम
|25
|बालघाट(नई)
|26
|हिण्डौन
|28
|शेरपुर-सूरौठ(नई)
|24
|श्रीमहावीरजी
|25
|करौली
|25
|सपोटरा
|32
|कुड़गांव (नई)
|32
|मासलपुर
|26
|नादौती
|37
