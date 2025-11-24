खुशखबर: राजस्थान के इस जिले में तीन नई पंचायत समितियों की मिली सौगात, अब होंगे 11 प्रधान

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बालघाट, कुड़गांव और शेरपुर-सूरौठ को नई पंचायत समितियों का दर्जा दिया गया है। इससे जिले की 309 ग्राम पंचायतों का संचालन अब 11 पंचायत समितियों के माध्यम से होगा। जबकि वर्तमान में जिले में करौली, हिण्डौन, टोडाभीम, सपोटरा, मासलपुर, श्रीमहावीरजी मंडरायल, नादौती 8 पंचायत समितियां हैं। हाल ही में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व नवसृजन में 72 नई ग्राम पंचायतें बनाने के बाद जिले में बालघाट, शेरपुर-सूरौठ और कुड़गांव को नवीन पंचायत समिति के मुख्यालय का दर्जा दिया गया है। नई समितियों के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।