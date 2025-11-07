Karauli: सुबह घर से लापता हुआ युवक, चंद घंटे बाद तालाब में मिला शव, मोबाइल में मिला संदेश

Photo- Patrika
करौली जिले के हिण्डौनसिटी शहर की पुरानी आबादी के केशवपुरा के खातीपाड़ा से घर से लापता हुए युवक का शव चंद घंटे बाद जलसेन तालाब में मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैली गई। करौली से आई सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यूऑपरेशन चला कर राष्ट्रीय पार्क के पीछे कसेरू घाट के पास से युवक का शव निकाला। मृतक खातीपाड़ा निवासी दीपक (25) पुत्र महेश स्वर्णकार है। घटना की मृतक के पिता की ओर से कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
परिजनों के अनुसार दीपक सराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषण निर्माण की दुकान करता था। वह सुबह करीब 5 बजे उसे पिता महेश व मां निर्मिला मंदिर में मंगला आरती के दर्शनों को गए थे। करीब पौने छह बने घर लौटने पर दीपक घर पर नहीं मिला। उन्होंने उसके रोज की तरह सुबह मछलियों को आटा खिलाने तालाब की ओर जाने का अनुमान लगाया।
छोटे पुत्र को जगाकर पूछता तो उसने भी दीपक के बारे में अनभिज्ञता जताई। घर में छोड़े गए दीपक के मोबाइल में एक वीडियो संदेश देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। इस पर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र चौधरी व सहायक उपनिरीक्षक रामखिलाड़ी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे।
इस दौरान तालाब पर मौजूद लोगों के सहयोग से नाव मंगवा कर युवक की पानी में तलाशी शुरू करवाई। एक-दो घंटे में सफलता नहीं मिलने पर करौली से सिविल डिफेंस की टीम को बुलवाया। शव को पानी से निकलवा कर पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
फिलहाल, युवक के तालाब में गिरने के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वीडियो संदेश और परिस्थितियों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। परिजनों के अनुसार दीपक अविताहित था।
मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने बताया कि राष्ट्रीय पार्क के पीछे कसेरू घाट की सीढ़ियों पर दीपक की चप्पलें मिली। ऐसे में पुलिस ने उसके तालाब में डूबने की आशंका में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप ड़ागुर के नेतृत्व में आई सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू कार्य पूर्ण कर शव को बाहर निकाला।
