Karauli: सुबह घर से लापता हुआ युवक, चंद घंटे बाद तालाब में मिला शव, मोबाइल में मिला संदेश

करौली जिले के हिण्डौनसिटी शहर की पुरानी आबादी के केशवपुरा के खातीपाड़ा से घर से लापता हुए युवक का शव चंद घंटे बाद जलसेन तालाब में मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैली गई। करौली से आई सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यूऑपरेशन चला कर राष्ट्रीय पार्क के पीछे कसेरू घाट के पास से युवक का शव निकाला। मृतक खातीपाड़ा निवासी दीपक (25) पुत्र महेश स्वर्णकार है। घटना की मृतक के पिता की ओर से कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।