रिवॉल्वर की नोंक पर किशोरी को किया अगवा, जंगल में ले जाकर किया गैंगरेप

Kidnappers kidnapped teenager at the tip of revolver, gang raped in the forest. Accused of porn porn videos.Threat to kill a woman and a family if she complains to police.incident of Dooravali village of Toadabhim police station area

-आरोपियों ने रिकॉड की अश्लील वीडियो,पुलिस में शिकायत करने पर युवती व परिवार की हत्या करने की धमकी, टोड़ाभीम थाना इलाके के डोरावली गांव की घटना