ओएमजी 125 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरी मंदबुद्धि युवती

OMG 125 feet deep drought in the dry well, damaged young woman, Jaipur Raffar, incident of Kardakalan village

गंभीर हालत में जयपुर रैफर,क्यारदाकलां गांव की घटना