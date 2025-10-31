Rajasthan: एक और बस हादसा, स्कूल के बच्चों से भरी बस पलटी, बड़ी संख्या में बच्चे घायल, अधिकारी पहुंचे

हादसे के कारणों की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस तेज रफ़्तार में थी, जिसके कारण चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। यह घटना हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है।