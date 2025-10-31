Patrika LogoSwitch to English

करौली

Rajasthan: एक और बस हादसा, स्कूल के बच्चों से भरी बस पलटी, बड़ी संख्या में बच्चे घायल, अधिकारी पहुंचे

Karauli School Bus Accident: स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और बस के अंदर फंसे बच्चों को निकालने का काम शुरू किया।

करौली

Jayant Sharma

Oct 31, 2025

Demo Pic

Another Bus Accident In Rajasthan: राजस्थान के करौली जिले में शुक्रवार को एक बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हिंडौन मार्ग पर क्यारदा गांव के समीप बच्चों से भरी एक निजी विद्यालय की बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। यह बस हिंडौन के निजी विद्यालय की बताई जा रही है।

दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। सड़क पर घायल बच्चे, जो खून से लथपथ थे, रोते-बिलखते नज़र आए, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और बस के अंदर फंसे बच्चों को निकालने का काम शुरू किया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायल बच्चों को तुरंत इलाज के लिए हिंडौन हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में घायल बच्चों और उनके परेशान अभिभावकों की भीड़ के कारण अफरा-तफरी का माहौल है। डॉक्टर बच्चों के इलाज में जुटे हुए हैं।

हादसे के कारणों की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस तेज रफ़्तार में थी, जिसके कारण चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। यह घटना हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है।

यह हादसा एक बार फिर स्कूल बसों के संचालन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने परिजनों को आवश्यक सहायता देने और जल्द ही जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Oct 2025 08:39 am

Published on:

31 Oct 2025 08:26 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Rajasthan: एक और बस हादसा, स्कूल के बच्चों से भरी बस पलटी, बड़ी संख्या में बच्चे घायल, अधिकारी पहुंचे

