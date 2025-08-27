Rajasthan Farmers: भिंडी की खेती से किसान मालामाल, इस तरह खेती से हो रहा दोगुना मुनाफा

रोजाना 50-60 किलो भिंडी की बाजार में सप्लाई हो रही है। अन्य किसान भी भिंडी में पैदावार में रुचि दिखा रहे हैं। किसान ने बताया कि उसने भिंडी की खेती में जैविक खाद देने के साथ उसने देशी दवाइयों से कीटों का उपचार किया। जैविक खेती से तैयार भिंडी खाने में स्वादिष्ट लगती है। साथ ही बाजार में भी अच्छे दाम मिलते हैं। इससे किसान को दोगुना मुनाफा होता है।