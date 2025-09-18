Weather Update: विदा होते मानसून ने फिर भिगोया, राजस्थान के इस जिले में एक घंटे तक झमाझम बारिश

मौसम के करवट लेने से एक बार फिर किसान चिंतित हो उठे हैं। इन दिनों किसान बाजरा फसल की कटाई में लगे हुए हैं। बारिश से फसल के खराब होने की आशंका में किसान चिंतित नजर आए। उनका कहना है कि इस बार पहले से ही अत्यधिक बारिश से खेतों में पानी भरने से फसल खराब हो गई, जो बची हुई, उसकी बीते दिनों से मौसम साफ होने के बाद कटाई चल रही है, लेकिन अब फिर बारिश से फसल के पूरी तरह खराब होने की आशंका है।