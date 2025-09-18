Weather Update: विदा होते मानसून ने फिर भिगोया, राजस्थान के इस जिले में एक घंटे तक झमाझम बारिश

Rajasthan Weather update : करौली। विदा होते मानसून ने जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र को एक बार फिर भिगो दिया। गुरुवार को शहर में अचानक मौसम ने पलटा खाया और दोपहर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का दौर चला। करीब एक घंटे तक तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला और हाइवे सहित कई जगह जलभराव हो गया। इसके चलते आवागमन बाधित हुआ।
बीते करीब 10 दिनों से बारिश का दौर लगभग थमा हुआ था। वहीं तेज धूप भी खिल रही थी। तेज धूप के चलते उमसभरी गर्मी से बीते कुछ दिन से लोग परेशान होने लगे। गुरुवार को भी सुबह से दोपहर तक मौसम साफ रहा। करीब दो बजे मौसम बदला और घने बादल छा गए। इसके बाद बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश ने गति पकड़ी और झमाझम बारिश हुई। इस बीच तेज हवाएं भी चली।
करीब एक घंटे तक कभी तेज तो कभी मंद गति से हुई बारिश से हाइवे, गोशाला के सामने सड़क, रेलवे आरक्षण केन्द्र के सामने सहित कुछ कॉलोनियों में फिर से जलभराव हो गया। इसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। हालांकि मौसम के पलटा खाने से तापमान में कमी आई है और मौसम में तरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
मौसम के करवट लेने से एक बार फिर किसान चिंतित हो उठे हैं। इन दिनों किसान बाजरा फसल की कटाई में लगे हुए हैं। बारिश से फसल के खराब होने की आशंका में किसान चिंतित नजर आए। उनका कहना है कि इस बार पहले से ही अत्यधिक बारिश से खेतों में पानी भरने से फसल खराब हो गई, जो बची हुई, उसकी बीते दिनों से मौसम साफ होने के बाद कटाई चल रही है, लेकिन अब फिर बारिश से फसल के पूरी तरह खराब होने की आशंका है।