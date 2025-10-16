राजस्थान में यहां बदहाल सड़कों की अब संवरेगी सूरत, आपदा राहत कोष से मिले 8.50 करोड़

अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिन सड़कों को मंजूरी मिली है, उनमें प्रमुख मार्ग शामिल हैं। एनएच-11 से भनकपुरा तक 5 किमी सड़क, निसूरा से भगोली का पुरा तक 1.20 किमी, श्रीमहावीरजी से नांगल शेरपुर रोड (एमडीआर-223) होते हुए पहाड़ी मार्ग तक 12 किमी, बालाजी रोड से काली माता से सांकरवाड़ा तक 3.5 किमी, श्रीमहावीरजी से बालघाट-करीरी-घासीराम बाबा रोड (एमडीआर-223) तक 33 किमी लंबा प्रमुख मार्ग, घटवासन माताजी मंदिर तक 1 किमी सड़क एवं प्रोटेक्शन वॉल निर्माण, नाहरखोहरा रोड से कानेटी तक 1.7 किमी, बिलई गांव में 2.55 किमी, नादौती से रावतवाड़ा तक 1.4 किमी, तेसगांव तक 1 किमी सड़क की मरम्मत कराई जाएगी।