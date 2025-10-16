Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

राजस्थान में यहां बदहाल सड़कों की अब संवरेगी सूरत, आपदा राहत कोष से मिले 8.50 करोड़

टोडाभीम क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की अब दशा सुधारी जाएगी। इसके लिए आपदा राहत कोष से 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

less than 1 minute read

करौली

image

kamlesh sharma

Oct 16, 2025

पत्रिका फाइल फोटो

करौली। टोडाभीम क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की अब दशा सुधारी जाएगी। इसके लिए आपदा राहत कोष से 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सड़कों की मरम्मत होने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो सकेगा।

अब जल्द ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निविदा प्रक्रिया जारी की जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी रहे रामनिवास मीना ने भी क्षेत्र की बदहाल हो रही सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्यों के लिए सरकार स्तर पर मांग उठाई थी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के.के. मीणा ने बताया कि आपदा राहत कोष से सड़कों की मरमत (नवीनीकरण) के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। विभाग की ओर से जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराए जाएंगे।

अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिन सड़कों को मंजूरी मिली है, उनमें प्रमुख मार्ग शामिल हैं। एनएच-11 से भनकपुरा तक 5 किमी सड़क, निसूरा से भगोली का पुरा तक 1.20 किमी, श्रीमहावीरजी से नांगल शेरपुर रोड (एमडीआर-223) होते हुए पहाड़ी मार्ग तक 12 किमी, बालाजी रोड से काली माता से सांकरवाड़ा तक 3.5 किमी, श्रीमहावीरजी से बालघाट-करीरी-घासीराम बाबा रोड (एमडीआर-223) तक 33 किमी लंबा प्रमुख मार्ग, घटवासन माताजी मंदिर तक 1 किमी सड़क एवं प्रोटेक्शन वॉल निर्माण, नाहरखोहरा रोड से कानेटी तक 1.7 किमी, बिलई गांव में 2.55 किमी, नादौती से रावतवाड़ा तक 1.4 किमी, तेसगांव तक 1 किमी सड़क की मरम्मत कराई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / राजस्थान में यहां बदहाल सड़कों की अब संवरेगी सूरत, आपदा राहत कोष से मिले 8.50 करोड़

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में जीजा-साले की मौत

करौली

करौली: गंभीर नदी के तेज बहाव में बही कार, महिला की मौत, चार घायल

करौली

करौली: सात दिन से लापता महिला व युवक के शव जंगल में मिले, डबल मर्डर की आशंका

करौली

करौली में प्रधानाचार्य ने किया बड़ा एलान, 95% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों को विदेश यात्रा का तोहफा

Karauli News
करौली

राजस्थान: आठवीं बार खोला पांचना बांध का गेट, नींदर और मामचारी डैम फिर छलके, तालाबों में भी उठने लगी हिलोरें

Panchana dam gates opened
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.