राजस्थान में यहां बदहाल सड़कों की अब संवरेगी सूरत, आपदा राहत कोष से मिले 8.50 करोड़

करौली। टोडाभीम क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की अब दशा सुधारी जाएगी। इसके लिए आपदा राहत कोष से 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सड़कों की मरम्मत होने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो सकेगा।
अब जल्द ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निविदा प्रक्रिया जारी की जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी रहे रामनिवास मीना ने भी क्षेत्र की बदहाल हो रही सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्यों के लिए सरकार स्तर पर मांग उठाई थी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के.के. मीणा ने बताया कि आपदा राहत कोष से सड़कों की मरमत (नवीनीकरण) के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। विभाग की ओर से जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराए जाएंगे।
अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिन सड़कों को मंजूरी मिली है, उनमें प्रमुख मार्ग शामिल हैं। एनएच-11 से भनकपुरा तक 5 किमी सड़क, निसूरा से भगोली का पुरा तक 1.20 किमी, श्रीमहावीरजी से नांगल शेरपुर रोड (एमडीआर-223) होते हुए पहाड़ी मार्ग तक 12 किमी, बालाजी रोड से काली माता से सांकरवाड़ा तक 3.5 किमी, श्रीमहावीरजी से बालघाट-करीरी-घासीराम बाबा रोड (एमडीआर-223) तक 33 किमी लंबा प्रमुख मार्ग, घटवासन माताजी मंदिर तक 1 किमी सड़क एवं प्रोटेक्शन वॉल निर्माण, नाहरखोहरा रोड से कानेटी तक 1.7 किमी, बिलई गांव में 2.55 किमी, नादौती से रावतवाड़ा तक 1.4 किमी, तेसगांव तक 1 किमी सड़क की मरम्मत कराई जाएगी।
