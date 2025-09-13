Rajasthan Accident: जिस बस से स्कूल पहुंची छात्रा, उसी बस ने कुचला, हुई मौत, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

राजस्थान के करौली के गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे के निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुख्य द्वार के सामने शनिवार सुबह स्कूल बस से उतर कर विद्यालय जा रही तीन छात्राओं को स्कूली बस ने ही टक्कर मार दी। इससे राजाहेड़ा निवासी एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्राएं घायल हो गई। मृतक बालिका रिया (7) पुत्री शिवचरण गुर्जर है, जबकि गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया।
नादौती थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि मृतक छात्रा के भाई राजाहेड़ा निवासी बलवंत गुर्जर ने बस चालक व स्कूल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया है कि उसकी दो बहन शानू व रिया पुत्री शिवचरण गुर्जर व उसकी बेटी जिया गुढ़ाचंद्रजी कस्बे के केवीएसएस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए प्रात: करीब 8 बजे स्कूली बस से घर से रवाना हुई।
बस के विद्यालय पहुंचने पर बस से उतरकर अन्य छात्राओं के साथ स्कूल जा रही थी। इस दौरान बस चालक ने लापरवाहीपूर्वक बस चला कर छात्राओं को टक्कर मार दी। इससे बस की चपेट में आने से छात्रा रिया की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी बहन शानू भी बस की चपेट में आने से घायल हो गई। वहीं उसकी पुत्री जिया को भी गंभीर चोट आई हैं।
यह वीडियो भी देखें
इधर घटना से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने विद्यालय की मान्यता निरस्त करने, विद्यालय संचालक व बस चालक पर तत्काल कार्रवाई करने व मृतक बालिका के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद की मांग को लेकर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर करीब तीन घंटे तक जाम लगा दिया। बाद में अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खुल सका। घटना के बाद अस्पताल परिसर के साथ पुलिस चौकी में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोगों ने जाम हटाया। वहीं घटना के विरोध में दिनभर कस्बे के बाजार बंद रहे।