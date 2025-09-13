Rajasthan Accident: जिस बस से स्कूल पहुंची छात्रा, उसी बस ने कुचला, हुई मौत, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

इधर घटना से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने विद्यालय की मान्यता निरस्त करने, विद्यालय संचालक व बस चालक पर तत्काल कार्रवाई करने व मृतक बालिका के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद की मांग को लेकर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर करीब तीन घंटे तक जाम लगा दिया। बाद में अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खुल सका। घटना के बाद अस्पताल परिसर के साथ पुलिस चौकी में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोगों ने जाम हटाया। वहीं घटना के विरोध में दिनभर कस्बे के बाजार बंद रहे।