Rajasthan: भाभी को फोटो-वीडियो भेजने के 4 घंटे बाद ही विवाहिता की संदिग्ध मौत, प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रही थी तैयारी

हिण्डौनसिटी। श्रीमहावीरजी थाना क्षेत्र के गांवडी मीना गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार तड़के पति व ससुर महिला को जिला चिकित्सालय लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका गांवड़ी मीणा निवासी भावना मीना (28) पत्नी संजय मीना है। मामले में मृतका के भाई गांव सजहनपुर निवासी देवेंद्र ने ससुरालजनों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या के आरोप की प्राथमिकी दर्ज कराई है। श्रीमहावीरजी थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा मांग पर विवाहिता का शव पीहर पक्ष को सुपुर्द कर दिया।