करौली में भीषण हादसा, बाइक से टकराई नीलगाय, 2 चचेरे भाईयों की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

मृतक तरूण (22) पुत्र सत्येन्द्र सिंह व भंवरसिंह (27) पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी गांव बंदा की डोंगरी पंचायत अमरगढ़ है। पुलिस के अनुसार मृतक तरूण सिंह के पिता सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि तरुण व भंवर अपने गांव से गंगापुर सिटी गए हुए थे। गंगापुरसिटी से वापस लौटते समय रास्ते में दुर्घटना हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क पर अचानक आए रोजड़े से टकरा गई। दोनों युवकों के सिर में गहरी चोट लगी।