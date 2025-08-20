करौली में भीषण हादसा, बाइक से टकराई नीलगाय, 2 चचेरे भाईयों की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

राजस्थान के करौली के कुड़गांव-सपोटरा सड़क मार्ग के लूलौज गांव के घुमाव के समीप रोजड़े (नीलगाय) से बाइक टकराने से दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में चचेरे भाई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों युवकों को सपोटरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
मृतक तरूण (22) पुत्र सत्येन्द्र सिंह व भंवरसिंह (27) पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी गांव बंदा की डोंगरी पंचायत अमरगढ़ है। पुलिस के अनुसार मृतक तरूण सिंह के पिता सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि तरुण व भंवर अपने गांव से गंगापुर सिटी गए हुए थे। गंगापुरसिटी से वापस लौटते समय रास्ते में दुर्घटना हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क पर अचानक आए रोजड़े से टकरा गई। दोनों युवकों के सिर में गहरी चोट लगी।
चिकित्सक अमरसिंह मीणा ने बताया कि दोनों युवकों के सिर में गहरी चोट लगी थी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सपोटरा पुलिस उपअधीक्षक कन्हैया लाल चौधरी, एएसआई सुरेश चंद, मानसिंह व हरिकेश घटना स्थल लूलौज पहुंचे और जानकारी ली। दोनों युवकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
घटना के बाद परिजन बेहाल हैं। मृतक भंवरसिंह के दो पुत्र व पुत्री है। वहीं तरूण सिंह दो भाई व 2 बहन है। सड़क दुघर्टना में एक ही परिवार के दो युवकों की मौत होने से बंदा की डोंगरी गांव मे सन्नाटा पसर गया। मृतक भंवरसिंह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था।