Karauli Accident: 2 बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत, दो युवकों की मौत, परिवार में कोहराम

वहीं अजय का चचेरा भाई कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। थानाधिकारी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। गंभीर घायल कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जयपुर रेफर कर दिया।