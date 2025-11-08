Karauli Accident: 2 बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत, दो युवकों की मौत, परिवार में कोहराम

जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका
श्रीमहावीरजी। थाना क्षेत्र के चांदन गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। नादौती मार्ग पर हुए हादसे में अजय गुर्जर (22) पुत्र विक्रम निवासी तेसगांव और अंकुश जाटव (20) पुत्र रमेश निवासी कौड़ियां की मौत हो गई।
वहीं अजय का चचेरा भाई कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। थानाधिकारी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। गंभीर घायल कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जयपुर रेफर कर दिया।
मृतक युवक अजय के चाचा पूर्व वार्ड पंच सेवाराम गुर्जर ने बताया कि अजय सिंह बाइक से श्रीमहावीरजी अपनी जांच रिपोर्ट लेने जा रहा था। इस दौरान चांदन गांव में सामने से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें अजय की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।
अजय गंगापुर सिटी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ एनसीसी का कोर्स कर रहा था। दो युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवार व गांव में शोक छा गया। गमगीन माहौल में उनकी अंत्येष्टि की गई।
