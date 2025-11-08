Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Karauli Accident: 2 बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत, दो युवकों की मौत, परिवार में कोहराम

Road Accident: चांदन गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Nov 08, 2025

Karauli Road Accident

जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

श्रीमहावीरजी। थाना क्षेत्र के चांदन गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। नादौती मार्ग पर हुए हादसे में अजय गुर्जर (22) पुत्र विक्रम निवासी तेसगांव और अंकुश जाटव (20) पुत्र रमेश निवासी कौड़ियां की मौत हो गई।

एक घायल जयपुर रेफर

वहीं अजय का चचेरा भाई कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। थानाधिकारी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। गंभीर घायल कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जयपुर रेफर कर दिया।

यह वीडियो भी देखें

जांच रिपोर्ट लेने गया था

मृतक युवक अजय के चाचा पूर्व वार्ड पंच सेवाराम गुर्जर ने बताया कि अजय सिंह बाइक से श्रीमहावीरजी अपनी जांच रिपोर्ट लेने जा रहा था। इस दौरान चांदन गांव में सामने से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें अजय की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।

अजय गंगापुर सिटी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ एनसीसी का कोर्स कर रहा था। दो युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवार व गांव में शोक छा गया। गमगीन माहौल में उनकी अंत्येष्टि की गई।

ये भी पढ़ें

Sirohi Crime: सिरोही में करोड़ों की एमडी ड्रग लैब का भंडाफोड़, खेत में बनी थी नशे की फैक्ट्री, NCB कर रही जांच
सिरोही
MD drug lab was busted in Sirohi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 04:50 pm

Published on:

08 Nov 2025 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Karauli Accident: 2 बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत, दो युवकों की मौत, परिवार में कोहराम

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

करौली में दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

करौली

Karauli: सुबह घर से लापता हुआ युवक, चंद घंटे बाद तालाब में मिला शव, मोबाइल में मिला संदेश

hindaun news
करौली

Rajasthan Crime: रात को टेंट का सामान मांगने के बहाने घर से बाहर बुलाकर विवाहिता से बलात्कार

rape
करौली

Rajasthan News: ढाई वर्ष में वसूली नहीं होने पर तहसीलदार के वेतन से राशि कुर्क करने के आदेश

Rajasthan High Court
करौली

राजस्थान: सरसों और गेहूं की बुवाई को लेकर आई बड़ी खबर, इस बार होगी बंपर पैदावार; जानिए वजह

sarson ka khet
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.