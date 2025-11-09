भाजपा नेता के साथ जुआ खेलते पकड़ाए 11 जुआरी, हजारों रुपये के साथ ताश की गड्डियां भी जब्त

जानकारी के अनुसार, जुआ फड़ बाकल मंडल अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल की राइस मिल में चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर डीएसपी पाठक ने बाकल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में भाजपा मंडल अध्यक्ष और राइस मिल संचालक पीयूष अग्रवाल के अलावा धर्मेंद्र सोनकर, अमित अग्रवाल, लक्ष्मण लोधी, अनिल कुमार दुबे, शंकर सिंह, शोभित जैन, संदीप साहू, शाहिद ताज, सौरभ सिंह और शिवम उर्फ गम्मू सोनी शामिल हैं। सभी आरोपी बाकल के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं।