कटनी

भाजपा नेता के साथ जुआ खेलते पकड़ाए 11 जुआरी, हजारों रुपये के साथ ताश की गड्डियां भी जब्त

MP News : पुलिस धरपकड़ में भाजपा मंडल अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल के साथ 11 जुआरी पकड़ाए। जुआरियों के पास 11 हजार रुपये के साथ ताश की गड्डियां जब्त हुईं। मंडल अध्यक्ष की राइस मिल में ये जुआ चल रहा था।

कटनी

image

Faiz Mubarak

Nov 09, 2025

MP News

भाजपा नेता के साथ जुआ खेलते पकड़ाए 11 जुआरी (Photo Source- Patrika Input)

MP News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बाकल थाना पुलिस ने देर रात जुए की फड़ पर छापा मार बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 11 आरोपियों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 11 हजार रुपए नगद और ताश की गड्डियां जब्त की हैं। ये कार्रवाई डीएसपी शिवा पाठक के नेतृत्व में कॉम्बिंग गश्त के दौरान की गई है।

जानकारी के अनुसार, जुआ फड़ बाकल मंडल अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल की राइस मिल में चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर डीएसपी पाठक ने बाकल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में भाजपा मंडल अध्यक्ष और राइस मिल संचालक पीयूष अग्रवाल के अलावा धर्मेंद्र सोनकर, अमित अग्रवाल, लक्ष्मण लोधी, अनिल कुमार दुबे, शंकर सिंह, शोभित जैन, संदीप साहू, शाहिद ताज, सौरभ सिंह और शिवम उर्फ गम्मू सोनी शामिल हैं। सभी आरोपी बाकल के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं।

देर रात की गई छापामारी

पुलिस ने मौके से जुआ सामग्री जब्त करते हुए सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया कि, ये कार्रवाई रात करीब 11 बजे की गई, जब पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर ये अभियान चलाया गया था।

लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बाकल क्षेत्र में लंबे समय से जुआ-सट्टे की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे अड्डों पर नकेल कसने की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है। पुलिस ने क्षेत्र में अन्य संदिग्ध स्थानों की निगरानी भी तेज कर दी है।

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

