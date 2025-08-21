Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

जज बनने का सपना और फिर गायब होने तक, बड़ी फिल्मी है अर्चना तिवारी की कहानी

Archana Tiwari Case: अर्चना तिवारी खुद वकील, पुलिस को सुनाई इंदौर से नेपाल तक अपने मिसिंग मिशन की पूरी प्लानिंग, उड़ा दिए होश...

कटनी

Sanjana Kumar

Aug 21, 2025

Archana Tiwari Case
Archana Tiwari Case(Photo: Social Media)

Archana Tiwari Case: अर्चना तिवारी 13 दिन बाद सकुशल मिल गई, लेकिन इन 13 दिनों में अर्चना ने पूरे मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पेशे से वकील और जज बनने की तैयारी कर रही अर्चना की गुमशुदगी की कहानी किसी मिस्ट्री फिल्म से कम नहीं है।

ट्रेन से गुम हुई, पुलिस जंगल, नदी खंगालती रही

29 साल की अर्चना कटनी की रहने वाली हैं। नर्मदापुरम से ट्रेन से उतरने के बाद अर्चना गुम हो गई। और पुलिस उसे नदी, नाले और जंगल में खंगालती रही। नर्मदा नदी में पुलिस 32 किमी तक सर्च आपरेशन चलाया। कहीं वह नदी में बह तो नहीं गई, इसके लिए गोताखोरों को उतारा गया। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 13 दिन में सात शहर और दो देश नापने वाली अर्चना काफी महत्वाकांक्षी हैं। जज बनने की चाहत रखने वाली अर्चना कभी छात्र राजनीति में भी सक्रिय रही हैं।

ये भी पढ़ें

फिल्म ‘लापता लेडीज’ से प्रेरित थी अर्चना तिवारी, साजिश में तीसरा चेहरा भी ‘सबसे बड़ा राजदार’
कटनी
Archana Tiwari Missing Mystery Case Update

सोचा था जीआरपी मिसिंग केस पर ध्यान नहीं देगी

किसी भी स्टेशन पर उतरने का सुबूत न मिलना और लोकेशन का अचानक गायब हो जाना, इनसे पुलिस हैरान थी। परिवार की शिकायत और एडवोकेट जैसा प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस पर काफी दबाव था। मंगलवार 19 अगस्त को अर्चना ने काठमांडू से अपनी मां को फोन किया और सलामती की बात बताई। अर्चना तिवारी को लगा था कि जीआरपी मिसिंग केस पर इतना ध्यान नहीं देगी। लेकिन जब उसे पता चला कि सारांश पुलिस की गिरफ्त में है तो उसने अंतत: मां को फोन लगाया और पुलिस की सर्विलांस में आ गई।

पुलिस को गुमराह करती रही अर्चना

अर्चना ने पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की। इसीलिए ट्रेन में सामान छोड़ा, ताकि लगे कहीं गिर गई है। मोबाइल भी जंगल के पास बंद हुआ। इस बीच सारांश से वाट्सऐप कॉल पर बात करती रही। यात्रा के दौरान टोल को भी अवॉइड किया। शुजालपुर में नया मोबाइल खरीदा। इतने दिनों तक सारांश का मोबाइल भी एरोप्लेन मोड पर था। ताकि उसकी लोकेशन इंदौर दिखे। यानी दोनों ने मिलकर बहुत चालाकी से काम किया।

सारांश की पहचा नेपाल तक

सारांश ड्रोन स्टार्टअप चलाता है। उसकी पहचान नेपाल तक है। इसलिए दोनों नेपाल पहुंचे। इनका पहला मददगार बना सारांश का पूर्व ड्राइवर तेजिंदर। वो तेजिंदर ही था जिसने शुजालपुर होते हुए बुरहानपुर फिर हैदराबाद जाने की योजना अर्चना को सुझाई थी।

पुलिस के हाथ लंबे हैं…

अर्चना वकील है। इसलिए उसने सभी कानूनी पहलुओं को देखते हुए ही मिशन मिसिंग की प्लानिंग की थी। लेकिन शायद वह भूल गई कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए अंतत: पकड़ में आ ही गई। पुलिस ने सीडीआर यानी कॉल डाटा रेकॉर्ड और आइपीडीआर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा रेकॉर्ड की जांच की तब सारा भेद खुल गया।

ये भी पढ़ें

एमपी की पहली एफडीआर रोड को मंजूरी, 11 मील से बंगरसिया तक बनेगी फोरलेन सड़क
भोपाल
MP first FDR road approved from 11 mill to bangrasia bhopal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 10:04 am

Published on:

21 Aug 2025 10:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / जज बनने का सपना और फिर गायब होने तक, बड़ी फिल्मी है अर्चना तिवारी की कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.