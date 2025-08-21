फिल्म ‘लापता लेडीज’ से प्रेरित थी अर्चना तिवारी, साजिश में तीसरा चेहरा भी ‘सबसे बड़ा राजदार’

अर्चना के पिता शरद नारायण तिवारी का 2019 में निधन हो चुका है। उसका एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन हैं। भाई इंदौर में जॉब करता है। बहन की शादी हो चुकी है। परिजन बताते हैं कि वह बचपन से ही पढऩे में होशियार थी। अर्चना की पढ़ाई कटनी में ही हुई। वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय थी। वकालत की पढ़ाई के बाद इंदौर आ गई और सिविल जज की परीक्षा के तैयारी के साथ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। जब भी उससे शादी की बात की जाती थी वह मना कर देती थी।