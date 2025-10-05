आर्मी जवान से मारपीट कर ID छीनने वाले बदमाश पकड़ाए, पुलिस ने निकाला जुलूस

Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले की झिंझरी पुलिस ने बीते दिनों हीरा ढाबे पर आर्मी जवान और उनके साथी के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसीया और थाना प्रभारी माधव नगर संजय दुबे के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी सातों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल पहुंचा दिया गया है।