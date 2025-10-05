आर्मी जवान से मारपीट कर ID छीनने वाले बदमाश पकड़ाए, पुलिस ने निकाला जुलूस

आर्मी जवान से मारपीट करने वाले गिरफ्तार (Photo Source- patrika input)
Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले की झिंझरी पुलिस ने बीते दिनों हीरा ढाबे पर आर्मी जवान और उनके साथी के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसीया और थाना प्रभारी माधव नगर संजय दुबे के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी सातों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल पहुंचा दिया गया है।
आपको बता दें कि, 21 सितंबर 2025 की रात करीब 12:30 बजे झिंझरी इलाके के गुलबारा बायपास पर स्थित हीरा ढाबे पर फरियादी वीरेन्द्र सराफ पिता धनेन्द्र सराफ और आर्मी के जवान शरद तिवारी निवासी गनियारी के साथ कुछ आरोपियों ने मारपीट की थी। साथ ही, ढाबे में तोड़फोड़ भी की थी। इस घटना पर थाना माधवनगर में अपराध दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरु की। मामले में पुलिस ने सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने 04 अक्टूबर को घटना में शामिल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विवेक तिवारी पिता ओमप्रकाश तिवारी (27 वर्ष), निवासी आधारकाप, कटनी, प्रियाशु रजक पिता राजेन्द्र रजक (25 वर्ष), निवासी चाण्डक चौक, कटनी, शुभम उर्फ सुम्मी दुबे पिता राकेश दुबे (22 वर्ष), निवासी आधारकाप, कटनी, हर्ष तोमर पिता बालकृष्ण तोमर (24 वर्ष), निवासी आधारकाप, कटनी, राहुल रजक पिता दीनदयाल रजक (28 वर्ष), निवासी आधारकाप, कटनी, नितीन निषाद पिता कन्हैयालाल निषाद (19 वरनिवासी आधारकाप को गिरफ्तार किया गया है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रियंका राजपूत के नेतृत्व में सउनि शशिभूषण सिंह, प्रधान आरक्षक पंकज त्रिपाठी, आरक्षक अजय सिंह, आरक्षक चन्द्रकमल पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
