गोवा में इस हाल में मिला कटनी का बिजनेस मेन, दोस्तों के साथ सैर-सपाटा करने गया था युवक

Katni Businessman - एमपी के कटनी का एक बिजनेस मेन गोवा घूमने गया। वह अपने दोस्तों के साथ गया था। अचानक फोन आने पर घबराए परिजन गोवा पहुंचे तो युवक की हालत देखकर हैरान रह गए। वह एक अस्पताल में भर्ती था और उपचार के दौरान कोमा में चला गया। काफी प्रयासों के बाद भी युवा बिजनेस मेन को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर गोवा से कटनी के लिए रवाना हो गए हैं। देर रात तक वे यहां पहुंचेगा। मंगलवार को युवक का अंतिम संस्कार किया जाएगा।