गोवा में इस हाल में मिला कटनी का बिजनेस मेन, दोस्तों के साथ सैर-सपाटा करने गया था युवक

Katni Businessman - एमपी के कटनी का एक बिजनेस मेन गोवा घूमने गया। वह अपने दोस्तों के साथ गया था। अचानक फोन आने पर घबराए परिजन गोवा पहुंचे तो युवक की हालत देखकर हैरान रह गए। वह एक अस्पताल में भर्ती था और उपचार के दौरान कोमा में चला गया। काफी प्रयासों के बाद भी युवा बिजनेस मेन को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर गोवा से कटनी के लिए रवाना हो गए हैं। देर रात तक वे यहां पहुंचेगा। मंगलवार को युवक का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
कटनी के माधवनगर के कैरिन लाइन क्षेत्र में मातम पसरा है। यहां रहनेवाले युवा व्यवसायी राहुल बजाज की गोवा में असामयिक मौत हो गई। उनका शहर में गल्ले का कारोबार था।
राहुल के परिजनों ने बताया कि वह बीते दिनों अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गोवा गया था। वहां किसी दुर्घटना के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट लगी। राहुल को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान वह कोमा में चला गया। दोस्तों ने परिजनों को सूचना देकर बुलाया। अच्छे भले गोवा गए राहुल को अस्पताल में इस हाल में देख परिजन बेहद दुखी हो उठे थे।
जानकारी के अनुसार राहुल पिता कन्हैयालाल बजाज करीब 35 से 40 वर्ष के थे। गोवा में दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था लेकिन वे कोमा में चले गए। काफी प्रयासों के बाद भी राहुल को बचाया नहीं जा सका।
दोस्तों ने बताया कि गोवा में परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन शव लेकर गोवा से कटनी के लिए रवाना हो गए हैं। देर रात तक शव कटनी पहुंचेगा। परिजनों ने बताया कि राहुल का अंतिम संस्कार मंगलवार 26 अगस्त को किया जाएगा। माधवनगर के इमलिया रोड स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होगा।