अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी बेलगाम दौड़ती कार, 2 की दर्दनाक मौत, दो तैरकर बाहर निकले

युवाओं की असमय मौत से पूरे बिलहरी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक प्रशांत और विकास दोनों ही गांव के सामाजिक रूप से सक्रिय और हंसमुख स्वभाव के बताए जा रहे हैं। रविवार सुबह से ही परिजनों और ग्रामीणों का रुदन माहौल को गमगीन बना रहा है।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और रात का अंधेरा हादसे की बड़ी वजह हो सकते हैं।