अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी बेलगाम दौड़ती कार, 2 की दर्दनाक मौत, दो तैरकर बाहर निकले

बिलहरी में देर रात बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Car Accident : मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बिलहरी में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले खड़े ऑटो से टकराई और फिर सीधा लक्ष्मण सागर तालाब में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे। इनमें से दो सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवकों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई।
जानकारी के अनुसार, प्रशांत नायक पिता प्रकाश नायक (28), विकास तिवारी पिता विनोद तिवारी (26), अभिषेक चौरसिया पिता नारायण चौरसिया (26) और अमन ताम्रकार पिता मुकेश ताम्रकार (26) सभी निवासी ग्राम बिलहरी शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे कार से कटनी से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे बिलहरी पहुंचे, उनकी कार रास्ते में खड़े एक ऑटो से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि, कार अनियंत्रित होकर सीधे लक्ष्मण सागर तालाब में जा गिरी।
हादसे में प्रशांत नायक और विकास तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, अभिषेक चौरसिया और अमन ताम्रकार ने बड़ी मुश्किल से कार से निकलकर तैरते हुए अपनी जान बचाई। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
घटना की सूचना मिलते ही बिलहरी चौकी प्रभारी सुयश पांडे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को तालाब से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक कार में फंसे दोनों युवकों की सांसें थम चुकी थीं। शवों को पंचनामा कार्यवाही उपरांत पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
युवाओं की असमय मौत से पूरे बिलहरी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक प्रशांत और विकास दोनों ही गांव के सामाजिक रूप से सक्रिय और हंसमुख स्वभाव के बताए जा रहे हैं। रविवार सुबह से ही परिजनों और ग्रामीणों का रुदन माहौल को गमगीन बना रहा है।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और रात का अंधेरा हादसे की बड़ी वजह हो सकते हैं।
