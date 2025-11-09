Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी बेलगाम दौड़ती कार, 2 की दर्दनाक मौत, दो तैरकर बाहर निकले

Car Accident : तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर लक्ष्मण सागर तालाब में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो किसी तरह तैरकर तालाब से बाहर निकल सके।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Faiz Mubarak

Nov 09, 2025

Car Accident

बिलहरी में देर रात बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Car Accident : मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बिलहरी में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले खड़े ऑटो से टकराई और फिर सीधा लक्ष्मण सागर तालाब में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे। इनमें से दो सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवकों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई।

जानकारी के अनुसार, प्रशांत नायक पिता प्रकाश नायक (28), विकास तिवारी पिता विनोद तिवारी (26), अभिषेक चौरसिया पिता नारायण चौरसिया (26) और अमन ताम्रकार पिता मुकेश ताम्रकार (26) सभी निवासी ग्राम बिलहरी शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे कार से कटनी से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे बिलहरी पहुंचे, उनकी कार रास्ते में खड़े एक ऑटो से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि, कार अनियंत्रित होकर सीधे लक्ष्मण सागर तालाब में जा गिरी।

दो की मौत, दो ने तैरकर बचाई जान

हादसे में प्रशांत नायक और विकास तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, अभिषेक चौरसिया और अमन ताम्रकार ने बड़ी मुश्किल से कार से निकलकर तैरते हुए अपनी जान बचाई। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

पुलिस ने रात में ही शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही बिलहरी चौकी प्रभारी सुयश पांडे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को तालाब से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक कार में फंसे दोनों युवकों की सांसें थम चुकी थीं। शवों को पंचनामा कार्यवाही उपरांत पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

गांव में छाया मातम

युवाओं की असमय मौत से पूरे बिलहरी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक प्रशांत और विकास दोनों ही गांव के सामाजिक रूप से सक्रिय और हंसमुख स्वभाव के बताए जा रहे हैं। रविवार सुबह से ही परिजनों और ग्रामीणों का रुदन माहौल को गमगीन बना रहा है।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और रात का अंधेरा हादसे की बड़ी वजह हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 11:26 am

Published on:

09 Nov 2025 11:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी बेलगाम दौड़ती कार, 2 की दर्दनाक मौत, दो तैरकर बाहर निकले

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा नेता के साथ जुआ खेलते पकड़ाए 11 जुआरी, हजारों रुपये के साथ ताश की गड्डियां भी जब्त

MP News
कटनी

एमपी में भड़का सिंधी समाज, पाकिस्तानी बताने और इष्ट देव के प्रति अपशब्दों के प्रयोग पर जताया गुस्सा

Sindhi community angry over being called a Pakistani and using abusive language against the deity
कटनी

MP के दुर्लभ ‘मूंछ वाले हनुमानजी’ के मंदिर पर खतरा, ग्रामीणों में उमड़ा गुस्सा

mooch wale hanumanji temple danger hanumangarh fort mp news
कटनी

विधायक संजय पाठक को एक करोड़ का मानहानि नोटिस, ये है वजह

MLA Sanjay Pathak
कटनी

CGST Raid : एमपी में 2 गुटखा व्यापारियों की फर्मों पर देर रात पड़े छापे, कार्रवाई जारी

CGST Raid
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.