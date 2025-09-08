अब नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, किसानों को ‘ATM कार्ड’ से मिलेगी खाद

किसानों को खाद खरीदने के लिए तुरंत पैसे नहीं चुकाने होंगे। वे क्रेडिट पर खाद ले सकेंगे। फसल आने पर बिना ब्याज भुगतान कर पाएंगे। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। हर लेन-देन का रेकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज रहेगा। किसानों को मोबाइल पर मैसेज भी मिलेगा। अभी किसानों को खाद लेने के लिए पीओएस मशीन के सामने कतार में खड़ा होना पड़ता है।