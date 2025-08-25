खुशखबरी, एचआईवी पॉजिटिव भी बन सकती हैं हेल्दी बच्चे की मां, जानें कैसे जागी नई उम्मीद?

समय पर जांच और गहन उपचार के बाद आए सकारात्मक नतीजे हैं। कटनी में 23 एचआइवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं ने विशेष उपचार के चलते स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। यह साबित करता है कि समय पर जांच, दवा और देखभाल से एचआइवी पॉजिटिव महिलाएं (HIV Positive Women) भी स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं।