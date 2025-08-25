चौंकाने वाला खुलासा, टाइगर स्टेट एमपी में 8 महीने में 40 बाघ-बाघिन और शावकों की मौत

Tiger Death in MP: देश में टाइगर स्टेट का तमगा रखने वाले प्रदेश में इस साल महज 8 महीने में ही 40 बाघ और शावकों की मौत हो गई। यह देशभर में इस साल हुई सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। इसके बाद महाराष्ट्र है। चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वाले बाघों में से 5 से 8 साल के उम्र की 9 बाघिन हैं। ये प्रदेश में बाघों कुनबा बढ़ाने में मददगार साबित होतीं। मौतों की बड़ी वजह सरकारी लापरवाही और निगरानी तंत्र का फेल होना है। हालांकि कुछ मामलों में आपसी संघर्ष भी बाघों की जान गई है। हाल ही के दिनों में सतपुड़ा, पेंच, कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघों की मौत के मामले आए हैं।