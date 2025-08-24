दम तोड़ते रिश्ते..भाई की मौत के बाद बहन ने अमेरिका से आने से किया इंकार

आश्रम प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि उन्होंने जानसन की मौत की खबर जब अमेरिका में रहने वाली उनकी बहन को दी तो उन्होंने आने से इंकार कर दिया। इसके बाद लिखित में अंतिम संस्कार करने की सहमति जानसन की बहन ने दी जिसके बाद अनाथ आश्रम प्रबंधन ने ही उनका अंतिम संस्कार कराया है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि जानसन अपनों से दूर होने के कारण तनाव में रहते थे और बीमार भी हो गए थे उनका इलाज चल रहा था।