टल गया बड़ा रेल हादसा, कटनी जंक्शन पर अचानक बेपटरी होकर दौड़ी मालगाड़ी, हड़कंप

Katni News: मंगलवार 23 सितंबर को कटनी जंक्शन के पास एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। बिलासपुर इंड की ओर जा रही एक मालगाड़ी का डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। यह हादसा कटनी जंक्शन के समीप गायत्री नगर पुलिया के पास हुआ। हादसे के समय ट्रेन सतना से जिप्सम लोड कर बिलासपुर की ओर जा रही थी।