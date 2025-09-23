Patrika LogoSwitch to English

कटनी

टल गया बड़ा रेल हादसा, कटनी जंक्शन पर अचानक बेपटरी होकर दौड़ी मालगाड़ी, हड़कंप

Katni news: मध्यप्रदेश के कटनी जिले का मामला, गायत्री नगर पुलिया के पास हुआ हादसा, अचानक बेपटरी हुई मालगाड़ी, रेल यातायात प्रभावित

कटनी

Sanjana Kumar

Sep 23, 2025

Katni News
Katni News: अचानक बेपटरी हुई मालगाड़ी. कटनी जंक्शन के गायत्री नगर के पास टल गया बड़ा रेल हादसा। (फोटो: पत्रिका)

Katni News: मंगलवार 23 सितंबर को कटनी जंक्शन के पास एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। बिलासपुर इंड की ओर जा रही एक मालगाड़ी का डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। यह हादसा कटनी जंक्शन के समीप गायत्री नगर पुलिया के पास हुआ। हादसे के समय ट्रेन सतना से जिप्सम लोड कर बिलासपुर की ओर जा रही थी।

अचानक डिरेल हुई मालगाड़ी

जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी में कुल 52 डिब्बे लगे हुए थे। इनमें से एक डिब्बा अचानक बेपटरी हो गया, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो गया। हादसे की खबर लगते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया और राहत व पुनर्स्थापन कार्य शुरू कर दिया गया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी कटनी जंक्शन पर मौके पर पहुँच गए। तकनीकी दल ने डिरेल हुए डिब्बे को ट्रैक पर चढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। हादसे के कारण बिलासपुर रूट पर कुछ समय तक रेल यातायात बाधित रहने की आशंका जताई जा रही है।

रेल अधिकारियों ने कहा कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द ही ट्रैक को क्लियर कर सामान्य यातायात बहाल कर दिया जाएगा।

Updated on:

23 Sept 2025 03:15 pm

Published on:

23 Sept 2025 02:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / टल गया बड़ा रेल हादसा, कटनी जंक्शन पर अचानक बेपटरी होकर दौड़ी मालगाड़ी, हड़कंप

