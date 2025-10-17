Patrika LogoSwitch to English

कटनी

बड़ी खबर: कटनी दमोह मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक भिड़ंत में एक दर्जन से ज्यादा घायल, कई गंभीर

Katni Damoh road Accident: कटनी से यात्रियों को लेकर जा रही बस से टकराया ट्रक, बस में सवार दो दर्जन यात्री घायल, कई की हालत गंभीर

less than 1 minute read

कटनी

image

Sanjana Kumar

Oct 17, 2025

Horrific road Accident Katni Damoh road Accident

Horrific road Accident Katni Damoh road Accident: ट्रक और बस की सीधी टक्कर।

Katni Damoh Road Accident: कटनी दमोह मार्ग पर ग्राम जमुनिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले यहां पर बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के कारण घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल है।

कटनी से यात्रियों को लेकर जा रही थी बस

अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक एमपी के कटनी से यात्रियों को लेकर जा रही बस क्रमांक एमपी 04 जेड जेड 8747 ग्राम जमुनिया के पास सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक एचआर 73_ 1587 से सीधी टकरा गई। बताया जाता है कि ट्रक और बस की टक्कर इतनी भीषण (Horrific road accident on Katni Damoh road about two dozen people injured) थी कि बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। जिला अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है।

घायलों में इनके नाम शामिल

ये लोग हुए हैं घायल

  • विजय (63) - रीवा
  • दीपांजली (28)- भोपाल
  • दीपक (38)- जीवारा, कटनी
  • शीतल चंद (65), भोपाल
  • सतेन्द्र कुमार (48), रीवा
  • विक्रम (58), भोपाल
  • इन्द्रजीत (58), भोपाल
  • हेमंत (39), भोपाल
  • शील कुमारी (34), रीवा
  • विजय(45), डॉ. विभा (32) समेत अन्य दो के नाम भी शामिल हैं।

Published on:

17 Oct 2025 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बड़ी खबर: कटनी दमोह मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक भिड़ंत में एक दर्जन से ज्यादा घायल, कई गंभीर

