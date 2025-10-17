बड़ी खबर: कटनी दमोह मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक भिड़ंत में एक दर्जन से ज्यादा घायल, कई गंभीर

अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक एमपी के कटनी से यात्रियों को लेकर जा रही बस क्रमांक एमपी 04 जेड जेड 8747 ग्राम जमुनिया के पास सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक एचआर 73_ 1587 से सीधी टकरा गई। बताया जाता है कि ट्रक और बस की टक्कर इतनी भीषण (Horrific road accident on Katni Damoh road about two dozen people injured) थी कि बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। जिला अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है।