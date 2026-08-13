कटनी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल, देशभक्ति का ऐसा जोश नहीं देखा होगा

Katni Full Dress Rehearsal :मध्य प्रदेश के कटनी में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को झिंझरी स्थित पुलिस ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। 15 अगस्त को इसी मैदान में होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह में कलेक्टर आशीष तिवारी ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। रिहर्सल के दौरान समारोह की सभी प्रमुख गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया गया।