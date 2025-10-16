Patrika LogoSwitch to English

कटनी

नो एंट्री में घुसे ओवरलोड हाईवा ने ली जान, भड़के लोगों ने सड़क पर रखा शव, किया प्रदर्शन

Katni road Accident: मध्य प्रदेश के कटनी शहर में हुआ भीषण हादसा, तेज रफ्तार ओवरलोडिंग वाहन हाइवा नो एंट्री में घुसा, सफाईकर्मी को रौंदा, मौके पर मौत...

2 min read

कटनी

image

Sanjana Kumar

Oct 16, 2025

Katni Road Accident death chakkajam

Katni Road Accident death chakkajam: सड़क पर शव रख प्रदर्शन करते परिजनों को समझाइश देती एमपी पुलिस। (फोटो: पत्रिका)

Katni Road Accident: एमपी के कटनी शहर में भारी वाहनों की मनमानी और प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। माधवनगर थाना क्षेत्र में नो एंट्री क्षेत्र में घुसे ओवरलोड हाईवा वाहन ने नगर निगम के कर्मचारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब समदड़िया बस्ती निवासी भैया लाल पिता अशोक सड़क पार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हाईवा में पत्थरों से भरा हुआ था और वह एसीसी फैक्ट्री की ओर जा रहा था।

तेज रफ्तार वाहन ने सफाईकर्मी को रौंदा, मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कटनीमें यह हादसा (Katni Road Accident) कुंदन दास स्कूल के सामने हुआ, जहां नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन तेज रफ्तार में घुसा और सफाई कर्मचारी को रौंदते हुए निकल गया। हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते क्षेत्र में लंबा जाम लग गया और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

परिजनों ने की मुआवजे की मांग

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। नागरिकों ने मांग की कि दोषी वाहन चालक और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा मृतक के परिवार को मुआवजा (Katni road Accident sanitation worker death chakkajam Demand for compensation) दिया जाए।

कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे, राजनीति गरमाई

कांग्रेस नेता मिथलेश जैन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से दोषी पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि नो एंट्री में लगातार भारी वाहन घुसने की घटनाओं से शहरवासी परेशान हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन है।

हाइवा छोड़ चालक फरार, तलाश शुरू

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता, तो ऐसी घटना नहीं होती। फिलहाल MP पुलिस ने हाईवा वाहन को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में जुट गई है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / नो एंट्री में घुसे ओवरलोड हाईवा ने ली जान, भड़के लोगों ने सड़क पर रखा शव, किया प्रदर्शन

