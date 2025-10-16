नो एंट्री में घुसे ओवरलोड हाईवा ने ली जान, भड़के लोगों ने सड़क पर रखा शव, किया प्रदर्शन

Katni Road Accident: एमपी के कटनी शहर में भारी वाहनों की मनमानी और प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। माधवनगर थाना क्षेत्र में नो एंट्री क्षेत्र में घुसे ओवरलोड हाईवा वाहन ने नगर निगम के कर्मचारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब समदड़िया बस्ती निवासी भैया लाल पिता अशोक सड़क पार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हाईवा में पत्थरों से भरा हुआ था और वह एसीसी फैक्ट्री की ओर जा रहा था।