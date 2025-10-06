चाकू से गोदकर युवक की हत्या, CCTV में कैद हुई सनसनीखेज वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार

चाकू से गोदकर युवक की हत्या (Photo Source- Patrika Input)
katni news :मध्य प्रदेश के कटनी में बदमाश बेखौफ हैं। हालात ये हैं कि, यहां मारपीट और चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से माधवनगर थाना इलाके में आधी रात युवक पर तीन लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बता दें कि, ये सनसनीखेज हत्याकांड शहर के राबर्ट लाइन इलाके की है। दोनों पक्ष के बीच पुराने विवाद के चलते ये हत्या की गई है। इधर, जानकारी मिलते ही एक्टिव हुई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
बताया जा रहा है कि, राबर्ट लाइन में रहने वाले 25 वर्षीय गागा उर्फ गगन बजाज पिता कालूराम बजाज कॉलोनी में रखी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में शनिवार की रात को गया था। रात 1 बजे के लगभग वो घर लौट रहा था। उसी दौरान कॉलोनी में ही अभय दुबे, साहिल वाधवानी, आशीष उर्फ भूरा तिवारी ने उससे विवाद किया और चाकू से गोद दिया।
घायल युवक को मौके पर छोड़कर भाग गए। लोगों ने युवक को लहुलुहान पड़े देखा और पुलिस के साथ साथ उसके स्वजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन, तबतक उसकी मौत हो चुकी थी।
मृतक के घर वालों का आरोप है कि, उनके घर के सामने रहने वाले अज्जू लालवानी से उनका पुराना विवाद है और तीनों युवक उसके घर में बैठकर ही शराब पी रहे थे। अज्जू के कहने पर ही उन्होंने गगन पर हमला कर उसकी हत्या की है। थाना प्रभारी संजय दुबे का कहना है कि, फिलहाल, हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।
