चाकू से गोदकर युवक की हत्या, CCTV में कैद हुई सनसनीखेज वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार

katni news :मध्य प्रदेश के कटनी में बदमाश बेखौफ हैं। हालात ये हैं कि, यहां मारपीट और चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से माधवनगर थाना इलाके में आधी रात युवक पर तीन लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।