Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

चाकू से गोदकर युवक की हत्या, CCTV में कैद हुई सनसनीखेज वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार

katni news : आधी रात युवक पर तीन लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

2 min read

कटनी

image

Faiz Mubarak

Oct 06, 2025

katni news

चाकू से गोदकर युवक की हत्या (Photo Source- Patrika Input)

katni news :मध्य प्रदेश के कटनी में बदमाश बेखौफ हैं। हालात ये हैं कि, यहां मारपीट और चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से माधवनगर थाना इलाके में आधी रात युवक पर तीन लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बता दें कि, ये सनसनीखेज हत्याकांड शहर के राबर्ट लाइन इलाके की है। दोनों पक्ष के बीच पुराने विवाद के चलते ये हत्या की गई है। इधर, जानकारी मिलते ही एक्टिव हुई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

पुलिस ने तीनों हमलावरों को पकड़ा

बताया जा रहा है कि, राबर्ट लाइन में रहने वाले 25 वर्षीय गागा उर्फ गगन बजाज पिता कालूराम बजाज कॉलोनी में रखी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में शनिवार की रात को गया था। रात 1 बजे के लगभग वो घर लौट रहा था। उसी दौरान कॉलोनी में ही अभय दुबे, साहिल वाधवानी, आशीष उर्फ भूरा तिवारी ने उससे विवाद किया और चाकू से गोद दिया।

चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

घायल युवक को मौके पर छोड़कर भाग गए। लोगों ने युवक को लहुलुहान पड़े देखा और पुलिस के साथ साथ उसके स्वजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन, तबतक उसकी मौत हो चुकी थी।

मृतक के घर वालों का आरोप

मृतक के घर वालों का आरोप है कि, उनके घर के सामने रहने वाले अज्जू लालवानी से उनका पुराना विवाद है और तीनों युवक उसके घर में बैठकर ही शराब पी रहे थे। अज्जू के कहने पर ही उन्होंने गगन पर हमला कर उसकी हत्या की है। थाना प्रभारी संजय दुबे का कहना है कि, फिलहाल, हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 09:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / चाकू से गोदकर युवक की हत्या, CCTV में कैद हुई सनसनीखेज वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आर्मी जवान से मारपीट कर ID छीनने वाले बदमाश पकड़ाए, पुलिस ने निकाला जुलूस

Katni News
कटनी

अंतिम संस्कार के समय चिता पर गिरने लगा भयंकर पानी, देखें वीडियो

Heavy rain start during funeral
कटनी

दशहरे की छुट्टी मनाने मामा के घर आए दो भाइयों की तालाब में डूबने से मौत, मची चीख-पुकार

katni news
कटनी

कक्षा 2 और 3 के 60 स्कूलों में विद्यार्थियों का हुआ एसेसमेंट, अंग्रेजी, हिंदी, गणित की परखी गई दक्षता

Tested skills of students
कटनी

व्हीलचेयर पर भी मिसाल: 30 वर्षों में सैकड़ों महिलाओं-बेटियों की संवारी जिंदगी

unique example of social service
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.