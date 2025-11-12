एमपी में आशुतोष राणा के कार्यक्रम में मंत्रियों का मेला लगा, उमड़े श्रद्धालु

Ashutosh Rana- प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा मध्यप्रदेश में बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रदेश के कटनी के दद्दा धाम में गृहस्थ संत पंडित देवप्रभाकर शास्त्री “दद्दा ” के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक और कथा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आशुतोष राणा ने प्रदेश के अधिकांश वरिष्ठ राजनेताओं, मंत्रियों को आमंत्रित किया था।मंगलवार को झिंझरी स्थित श्रीकृष्ण वृद्ध आश्रम प्रांगण, दद्दा धाम में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहां श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में राजनेताओं, मंत्रियों का मेला सा लग रहा है। आम श्रद्धालु भी उमड़ रहे हैं।