एमपी में आशुतोष राणा के कार्यक्रम में मंत्रियों का मेला लगा, उमड़े श्रद्धालु

Ashutosh Rana- कटनी के दद्दा धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, आशुतोष राणा के कार्यक्रम में पहुंचे कई मंत्री और पूर्व मंत्री

2 min read
Google source verification

कटनी

image

deepak deewan

Nov 12, 2025

Kailash Vijayvargiya

आशुतोष राणा के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

Ashutosh Rana- प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा मध्यप्रदेश में बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रदेश के कटनी के दद्दा धाम में गृहस्थ संत पंडित देवप्रभाकर शास्त्री “दद्दा ” के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक और कथा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आशुतोष राणा ने प्रदेश के अधिकांश वरिष्ठ राजनेताओं, मंत्रियों को आमंत्रित किया था।मंगलवार को झिंझरी स्थित श्रीकृष्ण वृद्ध आश्रम प्रांगण, दद्दा धाम में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहां श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में राजनेताओं, मंत्रियों का मेला सा लग रहा है। आम श्रद्धालु भी उमड़ रहे हैं।

बुधवार को प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने झिंझरी स्थित दद्दा धाम पहुंचकर गृहस्थ संत पंडित देवप्रभाकर शास्त्री “दद्दा ” के विग्रह और समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। गुरु को नमन कर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में सहभागी बने।

राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बुधवार को दद्दा धाम पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित मंदिर में गुरुदेव दद्दाजी के विग्रह पर फूल अर्पित किए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्रद्धा के साथ दद्दाजी की समाधि को प्रणाम किया और पूजा-अर्चना कर पुष्पमाला अर्पित की। इस दौरान विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक और फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी मौजूद थे।

मंगलवार को भी श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में राजनेता आए

इससे पूर्व कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में राजनेता यहां आए। सांसद वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विधायक रीति पाठक, प्रणय पांडे, विजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, विधायक संजय पाठक, पूर्व विधायक नीरज दीक्षित कार्यक्रम में पहुंचे।

इंद्रेश महाराज ने ब्रजभाषा में संगीतमय प्रवचन प्रस्तुत किए जिसे सुनकर उपस्थित जनसमूह भाव-विभोर हो उठा। उन्होंने कहा कि मनुष्य तभी सच्चे अर्थो में जीवन का आनंद अनुभव कर सकता है, जब वह अहंकार का त्याग कर ईश्वर की शरण में आए। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, यह तो अंतर का भाव है।

