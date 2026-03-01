ईद के दिन कुएं में मिला किशोरी का शव, तीन दिन से थी लापता

रमज़ान माह के दौरान परिवार रोज़े रख रहा था। दो दिन पहले देर रात जब परिवार सेहरी की तैयारी के लिए उठा, तब पाया कि किशोरी घर में नहीं है। परिजनों ने मोहल्ले, आसपास की गलियों और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी हुई थी और अब उसका शव कुएं में मिला है। किशोरी ने खुदकुशी की है या फिर उसके साथ कोई घटना घटित हुई है फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। ईद के अवसर पर मुस्लिम परिवार में घटी इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को शोकाकुल कर दिया है। किशोरी की संदिग्ध मौत ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है और सभी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।