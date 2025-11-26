Patrika LogoSwitch to English

कटनी

पत्नी से अफेयर के शक में युवक के गुप्तांग पर मारा चाकू

MP News: घायल हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया...

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Shailendra Sharma

Nov 26, 2025

katni

illicit relation (demo pic)

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी में एक युवक के गुप्तांग पर चाकू से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इधर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी से अवैध संबंध के शक में आरोपी ने युवक पर जानलेवा हमला किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था।

गुप्तांग पर मारा चाकू

कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक इलाके में रिश्तों पर अविश्वास ने एक युवक को लगभग मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। ऋतिक गोटिया नामक युवक ने शैलेंद्र गोटिया पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शैलेंद्र के गुप्तांग पर गहरे घाव हुए, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शैलेंद्र को अस्पताल भिजवाया।

पत्नी से अवैध संबंध का शक

रंगनाथ नगर थाना प्रभारी अरुणपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ऋतिक गोटिया को शक था कि उसकी पत्नी के शैलेंद्र गोटिया से अवैध संबंध हैं। इसी संदेह के चलते दोनों के बीच विवाद बढ़ा और आवेश में आकर ऋतिक ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। घायल शैलेंद्र की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Published on:

26 Nov 2025 07:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / पत्नी से अफेयर के शक में युवक के गुप्तांग पर मारा चाकू

