पत्नी से अफेयर के शक में युवक के गुप्तांग पर मारा चाकू

कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक इलाके में रिश्तों पर अविश्वास ने एक युवक को लगभग मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। ऋतिक गोटिया नामक युवक ने शैलेंद्र गोटिया पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शैलेंद्र के गुप्तांग पर गहरे घाव हुए, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शैलेंद्र को अस्पताल भिजवाया।