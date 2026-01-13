दौड़ती मुंबई-हावड़ा मेल में गूंजी किलकारी

ट्रेन के कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचते ही रेलवे की डॉक्टरों की टीम पूरी तैयारी के साथ तैनात मिली, जिन्होंने मां और नवजात को सुरक्षित रूप से ट्रेन से उतारकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में किए गए चिकित्सकीय परीक्षण में मां और बच्चा दोनों की स्थिति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित पाई गई। चिकित्सकों के अनुसार, समय पर समन्वय, सतर्क निगरानी और त्वरित चिकित्सा प्रबंधन के कारण प्रसव पूरी तरह सफल रहा। इस घटनाक्रम ने रेलवे के चिकित्सा तंत्र की तत्परता, मानवीय संवेदना और जिम्मेदार कार्यशैली को उजागर किया। चलती ट्रेन में सुरक्षित प्रसव और कटनी रेलवे स्टेशन पर योजनाबद्ध चिकित्सा प्रबंधन ने यह सिद्ध कर दिया कि आपात परिस्थितियों में रेलवे की डॉक्टर टीम जीवन रक्षक भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है।