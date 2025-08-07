बहन के बाद सांप ने भाई को भी काटा, दोनों की मौत..

परिजन तुरंत उर्मिला को झाड़फूंक कराने के लिए पास के ही गांव में ले गए। इसी दौरान घर में विजय की तबीयत भी बिगड़ने लगी जिसके कारण उसे भी झाड़फूंक कराने लाया गया। झाड़फूंक से कोई फायदा नहीं हुआ और जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में उर्मिला और विजय का इलाज शुरू हुआ लेकिन जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। जिसके कारण गुरूवार दोपहर में पहले उर्मिला और फिर कुछ देर बाद विजय की मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।