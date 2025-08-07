बहन के बाद सांप ने भाई को भी काटा, दोनों की मौत..

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी में रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले भाई-बहन की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना स्लीमनाबाद थाना इलाके के धरवारा गांव की है। सांप के काटने के बाद बहन की नींद खुली तो भाई के ऊपर से सांप को जाते देखा और परिजन को बताया। परिजन पहले झाड़फूंक कराने ले गए और फिर अस्पताल। अस्पताल में इलाज के दौरान पहले बहन और फिर भाई की मौत हो गई।
धरवारा गांव के रहने वाले शिवकुमार कोल की बेटी उर्मिला कोल उम्र 22 साल और बेटा विजय कोल उम्र 18 साल बुधवार की रात परिवार के लोगों के साथ खाना खाकर कमरे में सोने गए थे। बहन उर्मिला पलंग पर छोटा भाई विजय नीचे बिस्तर लगाकर सो रहा था। रात करीब तीन बजे के आसपास उर्मिला को ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने काटा उसकी नींद खुली तो देखा कि जहरीला सांप नीचे सो रहे भाई के ऊपर से गुजर रहा था। उसने तुरंत परिजन को जगाया और सांप के काटने के बारे में बताया।
परिजन तुरंत उर्मिला को झाड़फूंक कराने के लिए पास के ही गांव में ले गए। इसी दौरान घर में विजय की तबीयत भी बिगड़ने लगी जिसके कारण उसे भी झाड़फूंक कराने लाया गया। झाड़फूंक से कोई फायदा नहीं हुआ और जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में उर्मिला और विजय का इलाज शुरू हुआ लेकिन जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। जिसके कारण गुरूवार दोपहर में पहले उर्मिला और फिर कुछ देर बाद विजय की मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।