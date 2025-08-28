MP में यहां बनेगा नया इंटर स्टेट बस टर्मिनल, आसपास के राज्यों तक चलेंगी बसें

MP News- कटनी शहरवासियों और बस यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नगर निगम अब शहर में अत्याधुनिक अंतरराज्जीय बस स्टैंड (inter state bus terminal) बनाएगा। यह काम पहले परिवहन विभाग व प्रशासन के पाले में था, लेकिन नगर निगम को कमान सौंपी गई है। इसके लिए जमीन का अवंटन भी जुलाई माह में कर दिया गया है।
यह बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बनाया जाएगा, जहां पर एक साथ लगभग 350 बसें खड़ी हो सकेंगी। 3 जुलाई को प्रशासन द्वारा नगर निगम को जमीन आवंटित कर दी गई है। इसके बाद से निगम ने आवश्यक कार्यवाही तेज कर दी है। सबसे पहले वास्तुविद से डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार कराई जा रही है, जिसके आधार पर निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा।
फिलहाल शहर का प्रियदर्शनी बस स्टैंड यात्रियों की जरूरतें पूरी कर रहा है, जहां से प्रतिदिन 220 से अधिक बर्से संचालित होती हैं, लेकिन अंतरराज्जीय बस स्टैंड में 300 से 350 बसों की पार्किंग और संचालन की व्यवस्था की जाएगी। नया बस स्टैंड पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें कार व अन्य वाहनों के लिए अलग पार्किंग, बस-वे और बस डिपो, यात्री प्रतीक्षालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजली, पानी, सड़क, प्रसाधन जैसी मूलभूत सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी शामिल होगा।
नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के समीप अंतरराज्जीय बस स्टैंड के लिए 6 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। इसके लिए वास्तुविद से डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। यह आइएसबीटी सभी सुविधाओं से लैस होगा। इससे यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और शहर को एक बड़ी राहत मिलेगी।