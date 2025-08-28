MP में यहां बनेगा नया इंटर स्टेट बस टर्मिनल, आसपास के राज्यों तक चलेंगी बसें

फिलहाल शहर का प्रियदर्शनी बस स्टैंड यात्रियों की जरूरतें पूरी कर रहा है, जहां से प्रतिदिन 220 से अधिक बर्से संचालित होती हैं, लेकिन अंतरराज्जीय बस स्टैंड में 300 से 350 बसों की पार्किंग और संचालन की व्यवस्था की जाएगी। नया बस स्टैंड पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें कार व अन्य वाहनों के लिए अलग पार्किंग, बस-वे और बस डिपो, यात्री प्रतीक्षालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजली, पानी, सड़क, प्रसाधन जैसी मूलभूत सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी शामिल होगा।