बेरहमी से मारा-शरीर पर बुझाई सिगरेट, मुस्लिम युवकों की प्रताड़ना से गुस्साए लोगों ने मचाया बवाल

Katni- एमपी में एक युवक को धारदार हथियारों से डराते हुए बेरहमी से मारा। उसे तरह तरह से प्रता​ड़ना दी और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत की गई लेकिन दो दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। करणी सेना ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।