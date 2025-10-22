बेरहमी से मारा-शरीर पर बुझाई सिगरेट, मुस्लिम युवकों की प्रताड़ना से गुस्साए लोगों ने मचाया बवाल

People angry over harassment of Muslim youth staged a road blockade in Bakal
Katni- एमपी में एक युवक को धारदार हथियारों से डराते हुए बेरहमी से मारा। उसे तरह तरह से प्रताड़ना दी और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत की गई लेकिन दो दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। करणी सेना ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।
कटनी जिले के बाकल में 19 अक्टूबर को एक निंदनीय घटना घटी। दो मुस्लिम युवकों असीम खान और अमिल खान ने युवक कुनाल सिंह राजपूत को खूब मारा पीटा। आरोपी उसे बहला फुसला कर धोखे से अज्ञात स्थान पर ले गए और धारदार हथियारों से डराते हुए पीटा।
पीड़ित युवक ने कुनाल सिंह ने घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपियों ने उसकी सिगरेट जलाकर शरीर पर बुझाई और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।
कुनाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस पर स्थानीय लोग गुस्सा उठे। पुलिस पर आरोप लगाते हुए बुधवार को करणी सेना के नेतृत्व में लोगों ने बाकल बस स्टैंड और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि दोषियों की गिरफ्तारी में देरी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लोगों का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
इधर थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ समय मांगा है। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
