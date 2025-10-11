MP की सड़क बनी भ्रष्टाचार की मिसाल! 6 महीने भी नहीं टिकी करोड़ो की रोड

एसडीओ जेपी पटेल ने सड़क खराब होने के लिए गुणवत्ता की बजाय ओवरलोड वाहनों को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार प्रस्ताव बनाते समय विभाग ने ओवरलोड वाहनों के गुजरने का अनुमान नहीं लगाया। भारी वाहन गुजरने के कारण सड़क खराब हुई है। उन्होंने कहा कि जहां सड़क उखड़ गई है. वहां सुधार का काम चल रहा है। वहीं इनका कहना है कि डामर सड़क तो मार्च के पहले ही बन गई थी, अब खराब हो रही है तो उसे ठीक भी तो कराया जा रहा है। ठेकेदार पांच साल तक सड़क को ठीक करेगा। अब सवाल यह उठता है कि पहले साल में ही सड़क खस्ताहाल हो गई है तो फिर लोगों को सुगम यातायात की सुविधा कैसे मिलेगी। (mp news)