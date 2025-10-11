Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

MP की सड़क बनी भ्रष्टाचार की मिसाल! 6 महीने भी नहीं टिकी करोड़ो की रोड

MP News: मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही और ठेकेदार की मिलीभगत ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। 10 करोड़ की सड़क छह माह में ही बर्बाद होकर जनता की मुश्किल बढ़ा रही है।

4 min read

कटनी

image

Akash Dewani

Oct 11, 2025

poor quality road construction corruption katni pwd mp news

poor quality road construction corruption katni pwd (Patrika.com)

Road Construction Corruption: मध्य में कटनी में लोक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही और ठेका कंपनी प्रगति इंडिया प्रालि के घटिया निर्माण (Poor Quality Road) ने जिले में सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल पेश की है। यह हम नहीं बल्कि लगभग 10 किलामीटर की बनी सड़क खुद-ब-खुद बयां कर रही है। पिपरौंध से देवरीहटाई तक लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 9.2 किलोमीटर सड़क अब मात्र छह माह में ही खस्ताहाल हो गई है। इसमें 3 किलोमीटर सीसी सड़क और शेष डामर सड़क शामिल है। (mp news)

सड़क के उड़े परखच्चे

मार्च माह में ठेकेदार प्रगति इंडिया प्रालि ने सड़क पूरा कराकर हैंडओवर किया था, लेकिन अब सड़क टूट गई है और डामर के हिस्सों के परखच्चे उड़ गए हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क की घटिया गुणवत्ता, विभागीय लापरवाही और ठेकेदार की मिलीभगत सार्वजनिक धन और जनता की सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन गई है। यह मामला जिले में सड़क निर्माण की निगरानी, भ्रष्टाचार और जवाबदेही के मुद्दों को उजागर करता है। (mp news)

उजागर हो रही भ्रष्टाचार की परतें

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि डामर सड़क पहले बनी और बाद में सीसी सड़क का निर्माण कराया गया। हालांकि निर्माण के समय ही सड़क घटिया लग रही थी, लेकिन अब डामर के हिस्से उखड़ गए हैं जो भ्रष्टाचार कर परतें उजागर कर रहे हैं। सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीण अखिल पांडेय, रवि जग्गी, रामप्रसाद कुशवाहा, देवेंद्र दुबे, सल्लू मिश्रा, अंकुश दुबे, पलाश जग्गी, मोनू ठाकुर ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलीभगत करके घटिया निर्माण करवा रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों की निगरानी बिल्कुल ही प्रभावी नहीं रही। सड़क इतनी जल्दी खराब होना भ्रष्टाचार और लापरवाही की स्पष्ट मिसाल है। (mp news)

बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही

जिला पंचायत सदस्य मोहनी पांडेय, अखिल वांडेय, सल्लू मिश्रा ने कहा कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हावी है। निगरानी और कार्यपालनयंत्री, एसडीओ की बेपरवाही व ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क गुणवत्ता विहीन बनी है। खराब सड़कें न सिर्फ आवागमन को प्रभावित करती हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही हैं। कलेक्टर से पूरी सड़क की जांच कराते हुए ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। (mp news)

लोक निर्माण विभाग का अजब तर्क

एसडीओ जेपी पटेल ने सड़क खराब होने के लिए गुणवत्ता की बजाय ओवरलोड वाहनों को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार प्रस्ताव बनाते समय विभाग ने ओवरलोड वाहनों के गुजरने का अनुमान नहीं लगाया। भारी वाहन गुजरने के कारण सड़क खराब हुई है। उन्होंने कहा कि जहां सड़क उखड़ गई है. वहां सुधार का काम चल रहा है। वहीं इनका कहना है कि डामर सड़क तो मार्च के पहले ही बन गई थी, अब खराब हो रही है तो उसे ठीक भी तो कराया जा रहा है। ठेकेदार पांच साल तक सड़क को ठीक करेगा। अब सवाल यह उठता है कि पहले साल में ही सड़क खस्ताहाल हो गई है तो फिर लोगों को सुगम यातायात की सुविधा कैसे मिलेगी। (mp news)

पेंचवर्क से ढंक रहे भ्रष्टाचार

ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत होने पर भी अधिकारी ठेकेदार से पॅचवर्क कराकर समस्याओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ठेकेदार और विभाग के अफसर मिलीभगत से गुणवत्ताहीन निर्माण करवा रहे हैं, जिससे जनता की सुरक्षा और पैसे दोनों पर संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों और जिला पंचायत सदस्यों ने मांग की कि सड़क की स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार, अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की लाएगी, और सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। (mp news)

इंजीनियर ने कहा ये

लगभग एक से डेढ़ साल पहले सड़क बन गई थी। पेंच रिपेयर करा रहे हैं। सड़क मार्च में ही हैंडओवर की है। जहां पर ओवरटॉप हुआ है, वहीं सड़क खराब हुई है। छोटी-छोटी पुलिया जहां पर बनी हैं वहां पर अधिक डैमेज हुआ है। जहां भी समस्या है वहां ठीक करा रहे हैं।- वीरेंद्र सिंह ठाकुर, इंजीनियर प्रगति इंडिया

कराई जाएगी जांच- कलेक्टर

सड़क का निर्माण गुणवत्तायुक्त क्यों नहीं हुआ, सड़क निर्माण की निगरानी विभाग ने ठीक से क्यों नहीं की, ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।- आशीष तिवारी, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

सिर्फ 10 घंटे में पूरा होगा MP से दिल्ली-मुंबई तक का सफर, 2080 करोड़ में बनेगा एक्सप्रेस-वे
रतलाम
Ujjain-Jaora Greenfield Expressway construction tender 2080 crore mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / MP की सड़क बनी भ्रष्टाचार की मिसाल! 6 महीने भी नहीं टिकी करोड़ो की रोड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिवरफ्रंट में भ्रष्टाचार!: पहली ही बारिश में धंसी करोड़ों रुपए की पिचिंग, कांक्रीट भी टूटा, पाथ-वे क्षतिस्ग्रत, पेड़ नदी में बहे

Corruption in riverfront project katni
कटनी

सीएम हेल्पलाइन में झूठी, आदतन शिकायत व ब्लैकमेलरों को नहीं तलाश पाए कई विभाग!

CM helpline
कटनी

बेपरवाह सिस्टम: इस जिले में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई वालीं 6 सिरप व दवाएं जांच में पाईं अमानक, हड़कंप

Substandard medicines supplied to Katni hospital
कटनी

MP में रुकेगा दो जिलों का पानी! टनल निर्माण और धराशायी नहर बनेंगे बाधा

narmada river sleemanabad tunnel construction barghi rewa canal mp news
कटनी

बाजार से सामान लेकर लौटा परिवार तो घर की हालत देख उड़े होश, बिखरा हुआ था सारा सामान

katni
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.