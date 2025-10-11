Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

सिर्फ 10 घंटे में पूरा होगा MP से दिल्ली-मुंबई तक का सफर, 2080 करोड़ में बनेगा एक्सप्रेस-वे

MP News: उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 2080 करोड़ में एलएलसी वोल्गाडोरस्ट्रॉय कंपनी बनाएगी 98.73 किमी लंबा होगा हाईवे।

2 min read

रतलाम

image

Akash Dewani

Oct 11, 2025

Ujjain-Jaora Greenfield Expressway construction tender 2080 crore mp news

Ujjain-Jaora Greenfield Expressway construction tender 2080 crore (फोटो- सोशल मीडिया)

Ujjain Jaora Greenfield Expressway construction:उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड हाइवे बनाने का टेंडर निरस्त होने के बाद मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) ने इस 102 किलोमीटर के हाईवे को बनाने के लिए एक बार फिर से 2418.46 करोड रुपए का टेंडर जारी किया था। इसको भरने के लिए अंतिम तारीख 24 जुलाई थी। नए टेडर 20 जून को जारी किए गए थे, जो सितंबर माह में अब खाले गए। एलएलसी वोल्गाडोरस्ट्रॉय कंपनी ने 2080 करोड़ में हाईवे बनाने का टेंडर लिया है। 2 साल में कार्य पूरा करना है। (mp news)

सिंहस्थ 2028 तक एक्सप्रेसवे होना है तैयार

इस कार्य में 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी और 60 प्रतिशत राशि ठेकेदार को व्यय करनी है। इस हाइवे के बनने से उज्जैन की मुंबई व दिल्ली से दूरी मात्र 10 घंटे में पूरी हो जाएगी। उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे को सिंहस्थ 2028 से पहले बनाना है।

पूर्व में 102.80 किमी लंबे उज्जैन-जावरा फोरलेन परियोजना को मंजूरी दी गई थी जो ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे के इस जगह पर बना था। तब शहरी क्षेत्र में इसका विरोध भी काफी हुआ था, इसके लिए संघर्ष समिति ने लगातार तीन माह तक धरना भी दिया था। अब इसको पीपीपी मोड पर हाइब्रिड एनयूटी आधार पर बनाया जाएगा। (mp news)

7 बड़े और 26 छोटे पुल बनेंगे हाईवे पर

इस हाइवे पर 7 बड़े और 26 छोटे पुल सहित 270 पुलिया, पांच लाई ओवर और दो रेलवे ओवरब्रिज होंगे। यह मार्ग जावरा के पास ग्राम भूतेड़ा से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। अब मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक बार फिर से इस कार्य के लिए टेंडर जारी किए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे व उज्जैन रोड यहां मिलेगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे सफर 10 घंटे में पूरा इस हाइवे बनने के बाद उज्जैन से दिल्ली या मुंबई तक का सफर 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

सितंबर 2024 में उज्जैन के गांवों से जमीन अधिग्रहण शुरु हुआ था और मार्च 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था। मगर किसानों की तरफ से जमीन के बदले मुआवजा या रोड के डिजाइन को लेकर आए विरोध व तकनीकी कारणों के चलते काम रुक गया था। इसलिए इस मार्ग का दोबारा से टेंडर जारी किया गया है और जिस कंपनी ने इसे लिया है उसे 2 साल में यह कार्य पूरा करके भी देना है। (mp news)

51 से अधिक गांवों से गुजरेगा हाइवे

यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जावरा तहसील के 12 गांव से होता हुआ उज्जैन तक 51 गांवों से गुजरेगा। इनमें नागदा, खाचरौद, उन्हेंल तहसील के 30 गांव शामिल है। इसमें जावरा तहसील के डोडियाना, ललियान सहित जावरा तहसील के 12 गांव इसमें समिलित हो रहे हैं। अन्य तहसील के गांव जैसे निबोदिया खुर्द, पांसलोद, भाटीसुडा, आक्यानजीक, झिरनिया, पिपलिया डाबी, लसुडिया चुवंड, पिपलियाशीष, नवादा, कुंडला, नागझिरी, भाटखेडी, बंजारी, दुमनी, मीण, घिनौदा आदि गांव शामिल है।

फैक्ट फाइल

  • स्थान : मध्य प्रदेश
  • लंबाई: 98.73 किमी परियोजना
  • इस प्रकार : ग्रीनफील्ड राजमार्ग चार-लेन का बनेगा
  • इन कपनी ने लिया टेंडर एलएलसी वोल्गाडोरस्ट्रॉय
  • राशि- 2080 करोड़
  • कार्य - 2 साल में करना है पूरा
  • मेंटेनेंस - कार्य पूरा होने के बाद 15 साल तक करना है मेंटेनेंस

खुल गया है टेंडर- एमपीआरडीसी

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का टेंडर खुल गया है जिस कंपनी ने यह टेंडर लिया है वह जल्द ही ड्राइंग डिजाइन बनाकर इस कार्य को शुरु करने के लिए काम करेगी।-विजय सिंह, एमपीआरडीसी

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Oct 2025 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सिर्फ 10 घंटे में पूरा होगा MP से दिल्ली-मुंबई तक का सफर, 2080 करोड़ में बनेगा एक्सप्रेस-वे

