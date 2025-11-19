विधायक संजय पाठक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, जमीन घोटाले पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया

प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यदि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन विधायक संजय पाठक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली जाएगी। इसके साथ ही बड़े स्तर पर सड़क पर आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि आदिवासी समाज के हितों से जुड़े इस गंभीर प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई कर दोषियों पर सबसे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि प्रभावित बैगा आदिवासियों को न्याय मिल सके।