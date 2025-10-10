बेपरवाह सिस्टम: इस जिले में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई वालीं 6 सिरप व दवाएं जांच में पाईं अमानक, हड़कंप

कटनी. बेपरवाह व बेदर्द सिस्टम के आगे छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण 19 मासूम बच्चे काल कलवित हो गए हैं। दवाओं की जांच व निगरानी में बेपरवाही का यह सिस्टम कटनी जिले में भी है। स्वास्थ्य विभाग निजी व सरकारी निगरानी में कमी के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक की जान से खुला खिलवाड़ हो रहा है। शहर से लेकर गांव-गांव झोलाछाप फर्जी डॉक्टर मरीजों की जान से खुला खिलवाड़ कर रहे हैं तो वहीं मनमानी दवाओं की सप्लाई भी खूब हो रही है। कटनी जिले में दवा के स्थान पर नशा के लिए उपयोग की जाने वाली कफ सिरप फेंसीड्रिल, कोडीन, कोडीस्टार, कोरेक्स की खूबर खपत हुई है। अभी भी कई सिरप व नाइट्रावेट का बोलबाला है। इन सबके बीच स्पास्थ्य विभाग की बड़ी खामी सामने आई है।

फरवरी माह से लेकर अबतक बात करें तो पांच दवाओं के सेंपल जांच में अमानक पाए गए हैं। इसमें सभी सीएमएचओ व सीएस ड्रग स्टोर जिला अस्पताल परिसर के हैं। इसमें एस्कोरेबिक एसिड टेबलेट, पेरासेटामोल पिडियाट्रिक ओरल सस्पेंस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्स, पोली विटामिन टेबलेट, पेरासेटामोल पिडियाट्रिक ओरल सस्पेंस, एसिटेलोप्रास ऑक्सजेलेट टेबलेट शामिल है। ये सभी सरकारी सप्लाई थी जो सैकड़ों मरीजों को खिलाई जा रही थी वह फरवरी से लेकर अबतक की जांच में फेल हुए हैं, जिनकी सप्लाई प्रतिबंधित की गई है। बाज़ार में उपलब्ध कुछ अमानक या नकली दवाएं और सिरप स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ये दवाएं अक्सर निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, जिनमें मिलावट, गलत मात्रा में सक्रिय तत्व या हानिकारक रसायन होते हैं। ऐसे सिरप और दवाओं का सेवन शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव डाल रहे हैं।