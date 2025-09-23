Patrika LogoSwitch to English

कटनी

अजब मनमानी: जहां बच्चे 24 घंटे रहकर कर रहे पढ़ाई उस परिसर में लोग करेंगे निस्तार, बन रहा सार्वजनिक प्रसाधन

स्कूल की बाउंड्रीवॉल को तोड़ते हुए ठेकेदार ने शुरू कराया निर्माण, स्कूल व छात्रावास सहित विभाग आपत्ति को नगर निगम ने कर दिया दरकिनार

कटनी

Balmeek Pandey

Sep 23, 2025

भारी बारिश के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद। (Image Source: ChatGPT)

कटनी. माधवनगर के रॉबर्ट लाइन स्थित आवासी छात्रावास व शासकीय माध्यमिक शाला परिसर जहां पर जरुरतमंद बच्चे 24 घंटे रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस परिसर में अब क्षेत्र के लोग निस्तार करेंगे। यहां पर नगर निगम द्वारा मनमानी करते हुए बगैर की सुरक्षा व सुविधा में ध्यान में रखे बगैर सार्वजनिक प्रसाधन का निर्माण कराया जा रहा है। यहां पर ठेकेदार द्वारा स्कूल व छात्रावास की बाउंड्रीवॉल को तोड़ते हुए प्रसाधन का निर्माण शुरू करा दिया गया है। इस निर्माण कार्य में छात्रावास व स्कूल की आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया है।
इस संबंध में 14 अगस्त को प्रधानध्यापक ने जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीसी को पत्र लिखकर ने जानकारी दी है कि नगर निगम के ठेकेदार द्वारा स्कूल की बाउंड्रीवॉल को तोड़ते हुए सार्वजनिक प्रसाधन बनवाया जा रहा है। बता दें कि नगर निगम द्वारा 14 अगस्त को स्कूल के प्राधानाध्यापक को पत्र लिखकर बताया गया था कि एमआइसी की बैठक दिनांक 29 जुलाई 24 के निर्णय अनुसार मुक्तिधाम चावला चौक के पास सार्वजनिक शौचालय की स्वीकृति प्रदान की गई है, काम्पलेक्स निर्माण के लिए राबर्ट लाइन में जोधाराम गेट के पास संत कंवरराम वार्ड क्रमांक 42 में वार्ड के पार्षद गोविंद चावला के साथ शासकीय भूमि चिन्हित कराई गई है, जहां पर प्रसाधन का निर्माण कराया जा रहा है।

अन्य स्थान पर कराएं निर्माण

स्कूल व छात्रावास परिसर में प्रसाधन बनने से बच्चों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए डीपीसी प्रेमनारायण तिवारी ने 9 सितंबर को नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर बताया गया कि यहां पर छोटे-छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं व निवास करते हैं, ऐसे में शौचालय का निर्माण छात्रहित में अन्य स्थान पर कराया जाए। 9 सितंबर को ही दर्जनों की संख्या में अभिभावक संघ व लोगों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल परिसर में बनाए जाने वाले प्रसाधन पर रोक लगाए जाने मांग की है। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।

वर्जन
रॉबर्ट लाइन स्कूल परिसर में सार्वजनिक प्रसाधन का निर्माण क्यों कराया जा रहा है, इसमें क्या आपत्तियां हैं इसकी जांच कराएंगे।
तपस्या परिहार, नगर निगम आयुक्त।

Published on:

23 Sept 2025 07:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / अजब मनमानी: जहां बच्चे 24 घंटे रहकर कर रहे पढ़ाई उस परिसर में लोग करेंगे निस्तार, बन रहा सार्वजनिक प्रसाधन

