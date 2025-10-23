एमपी में देर रात थाने पर भीड़ ने किया हमला, दो पुलिसकर्मी घायल, फिर मचा बवाल

जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को बाकल थाना क्षेत्र के निवासी कुणाल राजपूत पिता विजय सिंह (22) के साथ दो युवक आशिम खान और आमिल खान ने किसी बात को लेकर विवाद कर उसे घर से बाहर बुलाकर खेत में ले जाकर बुरी तरह मारपीट की। युवक को गंभीर तरीके से यातनाएं दीं। इतना ही नहीं कट्टे व चाकू की नोक पर जमकर डराया धमकाया। आहत युवक की शिकायत पर परिजनों ने पुलिस थाना बाकल में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामान्य धाराएं धारा 296, 115(2), 351(2) और 225 के तहत मामला दर्ज किया। जबकि युवक को जबरदस्ती ले जाया गया, कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन बाकल पुलिस ने आरोपियों पर सख्ती नहीं दिखाई, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आई। इस पर करणी सेना ने बुधवार को बाकल मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के जिलाध्यक्ष सूर्यपाल सिंह सोलंकी और अन्य पदाधिकारियों ने सडक़ पर टायर जलाकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ाई थीं और आरोपियों को गिरफ्तार किया।