एमपी में राजनैतिक रस्साकशी, केंद्रीय मंत्री ने लगाया पूरा जोर, खिंचते चले गए सांसद वीडी शर्मा

Katni- एमपी के कटनी में मंगलवार को सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान को गति देने के उद्देश्य से दीनदयाल खेल परिसर (फॉरेस्ट ग्राउंड) में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जिले की तीनों विधानसभाओं- कटनी-मुड़वारा, विजयराघवगढ़ और बहोरीबंद- में पिछले कई दिनों से दिख रहा उत्साह आज मैदान में उमड़ पड़ा। खिलाड़ियों का हुनर देखने हजारों नागरिक आ पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक डॉ. सतेंद्र लोहिया व क्रिकेटर केदार जाधव भी आकर्षण का केंद्र बने। सभी खिलाड़ी और दर्शक उस समय उत्साहित हो उठे जब​ कार्यक्रम में शामिल मंत्री, सांसद, विधायक भी मैदान में उतर आए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजनेताओं ने रस्साकशी में जोर लगाया।