एमपी में राजनैतिक रस्साकशी, केंद्रीय मंत्री ने लगाया पूरा जोर, खिंचते चले गए सांसद वीडी शर्मा

Union Minister Murugan and MP VD Sharma engaged in a tug-of-war in Katni
Katni- एमपी के कटनी में मंगलवार को सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान को गति देने के उद्देश्य से दीनदयाल खेल परिसर (फॉरेस्ट ग्राउंड) में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जिले की तीनों विधानसभाओं- कटनी-मुड़वारा, विजयराघवगढ़ और बहोरीबंद- में पिछले कई दिनों से दिख रहा उत्साह आज मैदान में उमड़ पड़ा। खिलाड़ियों का हुनर देखने हजारों नागरिक आ पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक डॉ. सतेंद्र लोहिया व क्रिकेटर केदार जाधव भी आकर्षण का केंद्र बने। सभी खिलाड़ी और दर्शक उस समय उत्साहित हो उठे जब कार्यक्रम में शामिल मंत्री, सांसद, विधायक भी मैदान में उतर आए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजनेताओं ने रस्साकशी में जोर लगाया।
दीनदयाल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री केएल मुरूगन रहे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री तथा कटनी जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। खजुराहो-कटनी सांसद विष्णुदत्त शर्मा के संयोजन में आयोजित महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक डॉ. सतेंद्र सिंह लोहिया एवं क्रिकेटर केदार जाधव शामिल हुए।
विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक, मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल, बहोरीबंद विधायक प्रणय पांडे, कटनी महापौर प्रीति सूरी, निगमाध्यक्ष मनीष पाठक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में आमजन भी उमड़े। सुबह से ही परिसर में खिलाड़ियों का जमावड़ा शुरू हो गया और उद्घाटन होते ही मैदान में खेल भावना और उत्साह का माहौल बन गया।
सांसद खेल महोत्सव में जनपद से जिला और फिर पन्ना तक महोत्सव में कटनी जिले के करीब 30 हजार युवा जनपद और तहसील स्तर पर चयनित होकर जिला स्तरीय मुकाबलों में शामिल हो रहे हैं। यहां से चयनित खिलाड़ी 25 दिसंबर को पन्ना में होने वाले फाइनल में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
महोत्सव की शुरुआत के साथ ही कई खेलों का आगाज हो गया। कबड्डी, खो–खो, कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकसी, एथलेटिक्स, मलखंभ, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों में युवाओं ने दम दिखाया। दर्शकों ने खिलाड़ियों का खूब उत्साहवर्धन किया, परिसर में तालियां गूंजती रहीं।
खिलाड़ियों को देख कार्यक्रम में शामिल हुए राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों का खेल प्रेम भी जाग्रत हो गया। केंद्रीय मंत्री केएल मुरूगन, खजुराहो-कटनी सांसद वीडी शर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, क्रिकेटर केदार जाधव, विधायक सत्येेंद्र पाठक व अन्य अनेक विधायक और जनप्रतिनिधियों ने रस्साकशी में अपने बाजुओं की ताकत दिखाई। केंद्रीय मंत्री मुरुगन और सांसद शर्मा के पूरा जोर लगाने के बाद भी प्रतिपक्षी टीम उन्हें खींचती रही।
कटनी में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ को बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक टंडन एवं निगमाध्यक्ष मनीष पाठक ने इसे
जिले के लिए गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा-“यह महोत्सव जिले की उभरती प्रतिभाओं के लिए एक सुनहरा मंच बनेगा। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से जोरों से तैयारियां की जा रही थी। सोमवार शाम को भी दीनदयाल खेल परिसर में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी व्यवस्थाओं, जिम्मेदारियों और महोत्सव की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया था।
