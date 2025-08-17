ऐतिहासिक किले का हस्र: छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा, रंगमहल का कंगूरा भी टूटा

कटनी. जिले का ऐतिहासिक विजयराघवगढ़ किला जो कभी राजा प्रयागदास की शौर्यगाथा और राजा सरयूप्रसाद के स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा, आज बदहाल स्थिति में खड़ा है। स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर भी किले की दुर्दशा उजागर हो गई जब इसके प्रवेश द्वार की छत का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। छत में बने छेद ने यह साफ कर दिया है कि किले की जर्जरता अब किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। यही नहीं, किले के भीतर बने रंगमहल की पहली मंजिल की चारदीवारी पर पेड़ की भारी डाल टूटकर गिरी, जिससे दीवार का कोना ढह गया। हाल ही में जामुन की विशाल शाखा गिरने से पूर्व दिशा का मुख्य कंगूरा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। यह घटनाएं संकेत हैं कि रखरखाव के अभाव ने इस धरोहर को खंडहर में बदल दिया है।

किले की स्थिति से साफ दिखता है कि यहां हर जगह झाड़-झंखाड़ और बेतरतीब वनस्पति उग आई है। दीवारों की दरारों में पेड़-पौधे जम चुके हैं जो धीरे-धीरे किले की नींव को खोखला कर रहे हैं। रंगमहल की नक्काशी और कलात्मक दीवारें टूट-फूट का शिकार हो चुकी हैं। किले के आंतरिक हिस्से में सफाई का नामोनिशान नहीं है, सीलन और काई ने पत्थरों को कमजोर कर दिया है। वर्षों पहले यह किला पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींचता था, लेकिन अब इसकी दुर्दशा देख लोग लौट जाते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को न तो उचित गाइडेंस मिलती है और ना ही पहले जैसी सुविधाएं।