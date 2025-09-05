Patrika LogoSwitch to English

कौशाम्बी

Crime News: अर्धनग्न हालत में मिला किशोरी का शव, घटनास्थल का नजारा देख सन्न रह गए लोग

घर से मजदूरी का पैसा मांगने गई एक किशोरी का शव झाड़ियां में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि गले पर चोट के निशान मिले हैं। गलत हरकत से इनकार नहीं किया जा सकता।

कौशाम्बी

Mahendra Tiwari

Sep 05, 2025

Crime News: यूपी के कौशांबी जिले में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर से मजदूरी का पैसा मांगने गई। किशोरी का शव झाड़ियां में अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंच कर पूरे घटनाक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां के हालात देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए।

Crime News: कौशांबी जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी का सरई बुजुर्ग गांव के पास अर्धनग्न अवस्था में शव पाया गया। जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के तथा पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। किशोरी गुरुवार की सुबह अपने घर से मजदूरी का पैसा मांगने गई थी। जब वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। तब तक मवेशी चरा रहे लोगों ने सरपत गांव के पास एक किशोरी का शव पड़ा होने की जानकारी दी। परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी की साइकिल देखते ही मां दहाड़े मार कर रोने लगी। जिससे, आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कड़ा धाम पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई।

एसपी बोले- जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि किशोरी की पहचान हो गई है। उसके गले पर चोट के निशान हैं। उसके साथ गलत हरकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। केस दर्ज कर जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

05 Sept 2025 05:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / Crime News: अर्धनग्न हालत में मिला किशोरी का शव, घटनास्थल का नजारा देख सन्न रह गए लोग

