Crime News: अर्धनग्न हालत में मिला किशोरी का शव, घटनास्थल का नजारा देख सन्न रह गए लोग

Crime News: कौशांबी जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी का सरई बुजुर्ग गांव के पास अर्धनग्न अवस्था में शव पाया गया। जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के तथा पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। किशोरी गुरुवार की सुबह अपने घर से मजदूरी का पैसा मांगने गई थी। जब वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। तब तक मवेशी चरा रहे लोगों ने सरपत गांव के पास एक किशोरी का शव पड़ा होने की जानकारी दी। परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी की साइकिल देखते ही मां दहाड़े मार कर रोने लगी। जिससे, आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कड़ा धाम पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई।