Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कौशाम्बी

जेनरेटर में फंसे लड़की के बाल, विग की तरह त्वचा के साथ उखड़ गए

नवरात्रि के उत्सव के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। मंझनपुर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव में 14 वर्षीय किशोरी माया देवी के सिर के बाल जेनरेटर के पंखे में फंसकर खाल समेत पूरी तरह उखड़ गए।

कौशाम्बी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 27, 2025

हादसा।

कौशांबी : नवरात्रि के उत्सव के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। मंझनपुर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव में 14 वर्षीय किशोरी माया देवी के सिर के बाल जेनरेटर के पंखे में फंसकर खाल समेत पूरी तरह उखड़ गए। शुक्रवार शाम को देवस्थान पर डीजे पर डांस कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें किशोरी की जान पर बन आई है।

हरिमोहन और उनकी बेटी माया देवी शुक्रवार शाम को घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर महाबली बाबा देवस्थान पहुंचे थे, जहां नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के दर्शन और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन हो रहा था। परिसर के बाहर लगा मेला जोरों पर था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत डीजे पर लोग नाच-गाने का आनंद ले रहे थे। पिता-पुत्री भी भीड़ में बैठकर डांस का लुत्फ उठा रहे थे।

करीब शाम 5 बजे, माया के उड़ते बालों ने कुछ दूरी पर चल रहे जेनरेटर के घूमते पंखे को चूम लिया। अचानक बाल फंसते ही किशोरी चीख पड़ी। आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े और जेनरेटर को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन तब तक माया के सिर की पूरी त्वचा खाल समेत अलग हो चुकी थी। तेज रफ्तार से घूमते पंखे ने खून उड़ेल दिया, जिसे पिता हरिमोहन ने तत्काल गमछे से बांधकर रोकने की कोशिश की।

20 मिनट देरी से पहुंची एंबुलेंस

घटना की सूचना मिलते ही लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन वह 20 मिनट की देरी से पहुंची। तब तक माया का काफी खून बह चुका था। सबसे पहले उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वर्तमान में किशोरी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

उचित इलाज मिलने पर बच सकती है जान

स्वरूप रानी अस्पताल के स्किन विशेषज्ञ डॉ. शक्ति बसु ने बताया, "किशोरी को तत्काल उन्नत चिकित्सा सुविधा मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। सिर की पूरी त्वचा हट जाने से अब हड्डियों पर एक पतली परत बची है। इलाज के दौरान इसे सुरक्षित रखा गया तो रिकवरी संभव है, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है।" डॉक्टरों की टीम दिन-रात इलाज में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

सीतापुर बेल्ट कांड : सस्पेंड किए गए BSA, जेल में प्रधानाचार्य, रील बनाने वाली मैडम की हाजिरी को लेकर हुआ था विवाद
सीतापुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 03:16 pm

Published on:

27 Sept 2025 03:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / जेनरेटर में फंसे लड़की के बाल, विग की तरह त्वचा के साथ उखड़ गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.