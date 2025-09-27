जेनरेटर में फंसे लड़की के बाल, विग की तरह त्वचा के साथ उखड़ गए

करीब शाम 5 बजे, माया के उड़ते बालों ने कुछ दूरी पर चल रहे जेनरेटर के घूमते पंखे को चूम लिया। अचानक बाल फंसते ही किशोरी चीख पड़ी। आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े और जेनरेटर को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन तब तक माया के सिर की पूरी त्वचा खाल समेत अलग हो चुकी थी। तेज रफ्तार से घूमते पंखे ने खून उड़ेल दिया, जिसे पिता हरिमोहन ने तत्काल गमछे से बांधकर रोकने की कोशिश की।