जेनरेटर में फंसे लड़की के बाल, विग की तरह त्वचा के साथ उखड़ गए

कौशांबी : नवरात्रि के उत्सव के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। मंझनपुर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव में 14 वर्षीय किशोरी माया देवी के सिर के बाल जेनरेटर के पंखे में फंसकर खाल समेत पूरी तरह उखड़ गए। शुक्रवार शाम को देवस्थान पर डीजे पर डांस कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें किशोरी की जान पर बन आई है।
हरिमोहन और उनकी बेटी माया देवी शुक्रवार शाम को घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर महाबली बाबा देवस्थान पहुंचे थे, जहां नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के दर्शन और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन हो रहा था। परिसर के बाहर लगा मेला जोरों पर था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत डीजे पर लोग नाच-गाने का आनंद ले रहे थे। पिता-पुत्री भी भीड़ में बैठकर डांस का लुत्फ उठा रहे थे।
करीब शाम 5 बजे, माया के उड़ते बालों ने कुछ दूरी पर चल रहे जेनरेटर के घूमते पंखे को चूम लिया। अचानक बाल फंसते ही किशोरी चीख पड़ी। आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े और जेनरेटर को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन तब तक माया के सिर की पूरी त्वचा खाल समेत अलग हो चुकी थी। तेज रफ्तार से घूमते पंखे ने खून उड़ेल दिया, जिसे पिता हरिमोहन ने तत्काल गमछे से बांधकर रोकने की कोशिश की।
घटना की सूचना मिलते ही लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन वह 20 मिनट की देरी से पहुंची। तब तक माया का काफी खून बह चुका था। सबसे पहले उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वर्तमान में किशोरी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
स्वरूप रानी अस्पताल के स्किन विशेषज्ञ डॉ. शक्ति बसु ने बताया, "किशोरी को तत्काल उन्नत चिकित्सा सुविधा मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। सिर की पूरी त्वचा हट जाने से अब हड्डियों पर एक पतली परत बची है। इलाज के दौरान इसे सुरक्षित रखा गया तो रिकवरी संभव है, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है।" डॉक्टरों की टीम दिन-रात इलाज में जुटी हुई है।