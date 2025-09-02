युवती को एक महीने में नौ बार सांप ने डंसा, गांव छोड़ने की तैयारी में परिवार

Kaushambi: रिया के पिता राजेंद्र मौर्य खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। वे बताते हैं कि बेटी का कई बार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन रविवार शाम सांप ने उसे नौवीं बार डस लिया। इसके बाद सोमवार सुबह सीएचसी सिराथू के अधीक्षक डॉ. अरुण तिवारी की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम गांव पहुंची। उन्होंने जांच में सर्पदंश की पुष्टि की, हालांकि सांप को जहरीला नहीं बताया। इस घटना से रिया के परिवार के साथ गांव के लोग भी दहशत में हैं।