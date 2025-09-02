Patrika LogoSwitch to English

कौशाम्बी

युवती को एक महीने में नौ बार सांप ने डंसा, गांव छोड़ने की तैयारी में परिवार

यूपी के कौशांबी जिले में एक अजीबोगरीब घटना ने लोगों को हैरान और दहशत में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि भैंसहापर गांव की युवती रिया को पिछले एक महीने में एक ही सांप ने नौ बार डस लिया। लगातार हो रही इस घटना से पूरा परिवार भयभीत है और गांव छोड़कर कहीं और बसने की तैयारी में है।

कौशाम्बी

Krishna Rai

Sep 02, 2025

Kaushambi: रिया के पिता राजेंद्र मौर्य खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। वे बताते हैं कि बेटी का कई बार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन रविवार शाम सांप ने उसे नौवीं बार डस लिया। इसके बाद सोमवार सुबह सीएचसी सिराथू के अधीक्षक डॉ. अरुण तिवारी की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम गांव पहुंची। उन्होंने जांच में सर्पदंश की पुष्टि की, हालांकि सांप को जहरीला नहीं बताया। इस घटना से रिया के परिवार के साथ गांव के लोग भी दहशत में हैं।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कौशांबी के सीएमओ को बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

सांप अभी भी पकड़ से बाहर

इधर, वन क्षेत्राधिकारी निखिलेश चौरसिया ने बताया कि मौके पर टीम भेजी गई थी, लेकिन अब तक सांप पकड़ा नहीं जा सका है। परिजनों का कहना है कि हर बार सांप रिया के बाएं पैर में ही डंसता है, जिससे घुटने से लेकर पंजों तक जख्म के कई निशान पड़ गए हैं। खेत हो या घर, सांप हर जगह उसका पीछा करता है। रिया ने बताया कि सांप लगभग छह फीट लंबा और काफी मोटा है।

Published on:

02 Sept 2025 07:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / युवती को एक महीने में नौ बार सांप ने डंसा, गांव छोड़ने की तैयारी में परिवार

