युवती को एक महीने में नौ बार सांप ने डंसा, गांव छोड़ने की तैयारी में परिवार

Kaushambi: रिया के पिता राजेंद्र मौर्य खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। वे बताते हैं कि बेटी का कई बार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन रविवार शाम सांप ने उसे नौवीं बार डस लिया। इसके बाद सोमवार सुबह सीएचसी सिराथू के अधीक्षक डॉ. अरुण तिवारी की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम गांव पहुंची। उन्होंने जांच में सर्पदंश की पुष्टि की, हालांकि सांप को जहरीला नहीं बताया। इस घटना से रिया के परिवार के साथ गांव के लोग भी दहशत में हैं।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कौशांबी के सीएमओ को बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
सांप अभी भी पकड़ से बाहर
इधर, वन क्षेत्राधिकारी निखिलेश चौरसिया ने बताया कि मौके पर टीम भेजी गई थी, लेकिन अब तक सांप पकड़ा नहीं जा सका है। परिजनों का कहना है कि हर बार सांप रिया के बाएं पैर में ही डंसता है, जिससे घुटने से लेकर पंजों तक जख्म के कई निशान पड़ गए हैं। खेत हो या घर, सांप हर जगह उसका पीछा करता है। रिया ने बताया कि सांप लगभग छह फीट लंबा और काफी मोटा है।