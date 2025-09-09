CBI अधिकारी बन कर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, लोगों को जाल में फंसा कर ऐंठते थे बड़ी रकम

मामला सरायअकिल क्षेत्र के अकबराबाद निवासी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता की शिकायत से सामने आया। डॉक्टर ने बताया कि 15 से 25 अगस्त के बीच उन्हें अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और जेल भेजने की धमकी दी। डर के साये में डॉक्टर ने स्कैनर के जरिए दो किश्तों में कुल 31,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब रकम की मांग और बढ़ी, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।